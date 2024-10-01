Отбывающий 23-летний срок киллер Ореховской ОПГ Леша Солдат попросил его освободить

Киллер Ореховской ОПГ Леша Солдат попал под госзащиту и просит об УДО

Киллер Ореховской ОПГ 57-летний Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Он в настоящее время отбывает 23-летний срок в липецкой ИК-2 строгого режима за совершение особо тяжких преступлений в 90-е годы. Его срок истекает в 2029 году.

Находясь в колонии, Леша Солдат попал в программу по защите свидетелей, которая после освобождения из колонии позволит ему официально сменить фамилию и имя, чтобы скрыться от бывших подельников по ОПГ. Причины получения им госзащиты не называются — вполне вероятно, за сотрудничество с правоохранительными органами.

20 июня сообщалось, что Леша Солдат развелся с супругой Мариной Дружко. Шерстобитов — бывший офицер МВД СССР, еще курсантом награжденный орденом «За личное мужество». В 1992 году он примкнул к Медведковской ОПГ во главе со старшим лейтенантом КГБ СССР Григорием Гусятинским, а в 1993-2005 годах был штатным киллером Ореховского ОПС. В судах были доказаны девять расправ, совершенных им в 1993-1999 годах, а также 14 покушений (со случайными жертвами).