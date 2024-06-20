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14:36, 20 июня 2024Силовые структуры

Главный киллер России развелся на зоне. Почему Леша Солдат решил расстаться со своей женой?

«Лента.ру»: главный киллер России Леша Солдат развелся в колонии
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: из личного архива Алексея Шерстобитова

Один из самых известных российских киллеров — Алексей Шерстобитов, — известный в криминальных кругах как Леша Солдат, развелся с супругой Мариной Шерстобитовой (Дружко). Об этом «Ленте.ру» сообщил высокопоставленный источник в правоохранительных органах. Кроме того, эти данные подтвердили в суде.

Решение о разводе Шерстобитовых вынес мировой судья, поскольку у супругов нет детей, а имущественные претензии друг к другу они не заявляли. В связи с тем, что истец и ответчица в суд не пришли, решение вынесли заочно, накануне оно вступило в законную силу.

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В объединенной пресс-службе судов «Ленте.ру» подтвердили информацию о разводе, но воздержались от комментариев, чтобы не раскрывать охраняемую законом тайну. Примечательно, что сотрудники суда не знали ничего о личности истца — 57-летнего Алексея Шерстобитова. Для них он один из сотен осужденных, отбывающих наказание.

Шерстобитов познакомился с Мариной по переписке

В 1990-х Алексей Шерстобитов работал на Ореховское организованное преступное сообщество (ОПС) — одну из самых грозных бандитских группировок, которая действовала в столичном регионе. Его задержали в 2006-м и по приговору суда он получил 23 года колонии строгого режима.

Уже отбывая срок, Шерстобитов начал писать книги

После публикации одной из них с ним в переписку вступила Марина Дружко (в девичестве Сосновская). Переписка переросла в романтические отношения, и 9 июня 2016 года Шерстобитов и Дружко, которая на 17 лет младше своего избранника, зарегистрировали брак в колонии строгого режима. Руководство учреждения отнеслось с пониманием и даже предоставило Алексею длительное свидание для проведения скромного торжества.

Фотографии со свадьбы, для которой молодожены переоделись в костюмы американских гангстеров 1930-х годов, быстро распространились в сети.

Алексей Шерстобитов с женой на свадьбе в колонии

Алексей Шерстобитов с женой на свадьбе в колонии

Фото: из личного архива Алексея Шерстобитова

В последние годы жена перестала посещать Шерстобитова

Начиная с 2020 года Марина Шерстобитова перестала ездить к мужу и не сообщила ему свой новый адрес. В итоге для того, чтобы организовать развод осужденного, оперативникам и суду пришлось приложить большие усилия.

Большая часть гонораров Шерстобитова за написанные им книги поступали на счет Марины, а деньги супругу она не переводила. По некоторым данным, она также требовала с журналистов гонорары за интервью с ним, но деньги оставляла себе под надуманными предлогами. Именно лишившись поддержки, осужденный и задумался о разводе

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Про Марину Шерстобитову достоверно известно, что она родилась в Ленинграде в 1985 году, а в 2005-м вышла замуж за актера и режиссера Сергея Дружко. В 2006 году у них родился сын, но несколько месяцев спустя они развелись, причем Марина вскоре была лишена родительских прав.

Марина — бывшая жена Алексея Шерстобитова

Марина — бывшая жена Алексея Шерстобитова

Кадр: Алексей Шерстобитов мой друг.Ирина Луговая / YouTube

Она утверждала, что начала переписываться с Шерстобитовым «из профессионального интереса» — как врач-психиатр, почувствовавшая глубокое раскаяние осужденного. Правда, в профессиональных кругах о ней как о психиатре ничего не слышали. Как бы то ни было, ее переписка с Шерстобитовым превратилась в эпистолярный роман, закончившийся браком.

Сам осужденный посвятил ей одну из книг, в которой главная героиня — эксперт-психиатр военно-морского флота, которая в конце повествования погибает от рук возлюбленного, профессионального киллера.

Марина Шерстобитова скрывается от приставов

В настоящее время уже бывшая жена Леши Солдата проживает в Санкт-Петербурге, причем ее разыскивает служба судебных приставов. Дело в том, что долги женщины по кредитным платежам и нотариальным обязательствам превышают полмиллиона рублей, а с марта 2023 года она уклоняется от выплат. По этой причине Шерстобитова за год сменила несколько адресов.

Осужденный Алексей Шерстобитов

Осужденный Алексей Шерстобитов

Кадр: Алексей Шерстобитов мой друг.Ирина Луговая / YouTube

Примечательно, что уже после бракоразводного процесса в сети продолжают появляться ролики с ней, а она сама по-прежнему называет себя женой Леши Солдата.

Сотрудникам колонии было понятно, что Шерстобитов попал в ловушку (вступив в брак — прим. «Ленты.ру»). Но он сам понял это лишь семь лет спустя

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Шерстобитов не намерен вновь вступать в брак

Как рассказала «Ленте.ру» юрист Ольга Березина, представляющая интересы осужденного, инициатором бракоразводного процесса стал сам Алексей Шерстобитов, поскольку последние 3,5 года его отношения с женой носили формальный характер.

При этом, по словам Березиной, Шерстобитов «просит считать себя непричастным ко всем действиям своей бывшей супруги в этот и будущий периоды, не верить сообщениям и просьбам, написанным Мариной якобы от его имени, да и в принципе не верить любым заверениям о продолжении отношений между ними».

Алексей Шерстобитов свободен и больше не планирует жениться

Ольга Березинаюрист

Леша Солдат — один из главных киллеров 1990-х

Алексей Шерстобитов — бывший офицер МВД СССР, еще курсантом награжденный орденом «За личное мужество». В 1992 году он примкнул к Медведковской ОПГ во главе со старшим лейтенантом КГБ СССР Григорием Гусятинским, а в 1993-2005 годах был штатным киллером Ореховского ОПС.

Среди его жертв — бывший босс Гусятинский, влиятельные московские бизнесмены Отари Квантришвили и Иосиф Глоцер, владелец ночного клуба Dolls. Кроме того, Шерстобитов причастен ко многим громким покушениям, в том числе на директора фирмы «Русское золото» Александра Таранцева.

Киллера задержали 2 февраля 2006 года. В феврале 2008 года суд присяжных признал его виновным и не заслуживающим снисхождения по обвинениям в бандитизме, участии в ОПС, одном заказном убийстве, совершенном путем подрыва мощной бомбы в кафе, а также трех покушениях. По этому приговору Шерстобитов получил 13 лет лишения свободы.

В сентябре 2008 года на новом процессе присяжные вновь признали его виновным, но уже заслуживающим снисхождения, в совершении восьми убийств в Москве, Подмосковье и Киеве.

Среди этих преступлений были расправы над Гусятинским и Квантришвили

На этот раз Шерстобитов получил 15 лет лишения свободы, а его совокупный срок (путем частичного сложения) составил 23 года. В судах были доказаны девять убийств, совершенных им в 1993-1999 годах, а также 14 покушений (со случайными жертвами).

С 2010 года Шерстобитов пишет книги, на сегодняшний день вышло уже 12. Последняя была опубликована в феврале 2024 года — это поэма «Баллада о солдатах», посвященная участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Шерстобитов продолжает отбывать наказание и ни разу не подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО).

Киллеры Ореховской группировки стали легендами 1990-х

В составе Ореховского ОПС одновременно работали сразу три киллера, ставшие настоящими легендами преступного мира 1990-х. Помимо Алексея Шерстобитова, это Александр Пустовалов (Саша Солдат): он вышел на свободу осенью 2023 года, полностью отбыв свой 25-летний срок.

Третий знаменитый киллер — это Александр Солоник (Саша Македонский), которого Александр Пустовалов убил в Греции в 1997 году

Известны и другие киллеры Ореховского ОПС, такие как Олег Пронин (Аль Капоне), освободившийся осенью 2024 года, и Игорь Сосновский (Чипит), получивший в 2017 году 18,5 лет лишения свободы. Его напарник Сергей Фролов (Болтон) в 2023 году был приговорен к пожизненному сроку.

Наконец, еще один штатный киллер Ореховского ОПС, Владислав Макаров, бывший боец СОБР Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России, уже 24 года находится в розыске.

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