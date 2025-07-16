44-летняя звезда КВН раскрыла секрет стройности

Звезда КВН Елена Борщева отказалась от белого сахара и дрожжей ради стройности

Российская юмористка, звезда КВН Елена Борщева раскрыла секрет стройности. Ее комментарий приводит «Леди Mail».

44-летняя бывшая участница шоу Comedy Woman заявила, что старается держать себя в форме. Для этого ей пришлось отказаться от приемов пищи по вечерам, а также белого сахара и дрожжей. Кроме того, артистка практикует голодание, один день в неделю употребляя только воду.

«Еще мне на руку очень играет мой рост: я высокая, и мне проще выглядеть стройной. Но я все равно не расслаблюсь и слежу за весом, ведь, набрав пять лишних килограммов, сразу же смотрюсь такой огромной, мощной женщиной», — отметила собеседница издания.

Ранее в июле советский и российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский раскрыл секрет похудения на 20 килограммов.