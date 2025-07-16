Стало известно о необычном способе флирта в соцсетях

Россияне публикуют истории в соцсети «ВКонтакте» для общения и флирта

Молодые люди в возрасте до 24 лет используют истории для флирта, диалога и в качестве первого шага. При этом треть всех пользователей использует этот инструмент, чтобы «напомнить о себе» без необходимости писать напрямую. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе соцсети «ВКонтакте» после проведения опроса.

Некоторые привыкли начинать свой день с публикации фото утреннего кофе, фиксации важных мыслей или завершать его передачей вечернего настроения. Большинство опрошенных — более 60 процентов — используют истории для сохранения важных моментов и поддержания контакта с другими, 22 процента рассказывают о событиях из жизни, еще 11 процентов делятся полезной или интересной информацией. При этом 31 процент пользователей признались, что хотели бы получить ответную реакцию на свои публикации.

Чаще всего к публикации истории пользователей подталкивают эмоции в моменте, забавные или веселые ситуации из повседневной жизни и эстетичность кадра. Однако больше половины опрошенных — 52 процента — принимают решение о публикации, исходя из своего внешнего вида в кадре. Пятая часть не рискует публиковать истории с откровенными признаниями и эмоциями, а 12 процентов — видео, где видно только лицо крупным планом.

37 процентов респондентов также рассказали, что в историях других пользователей их вдохновляют личные истории и живые эмоции. «Особенно цепляют атмосфера, визуальные детали, пейзажи и моменты повседневной жизни — это создает эффект присутствия», — отметили в пресс-службе. При этом больше половины опрошенных — 54 процента — считают самыми запоминающимися красивые фото с эстетикой, почти треть — 32 процента — обращают внимания на истории, где автор поделился эмоцией. Уточняется, что наибольший интерес аудитории вызывают истории, в которых автору удается сохранить естественность, визуальный интерес и вызвать эмоциональный отклик. Не нравятся пользователям соцсети скучные и бессмысленные сюжеты, постановочные кадры и фейковые эмоции, а также однообразие публикаций без перерыва.

Ранее «ВКонтакте» совместно с Ozon анонсировала крупное нововведение. Благодаря этому блогеры получат еще один способ заработка, а пользователи — возможность встретить интересный товар с маркетплейса в креативном контенте.