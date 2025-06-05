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18:39, 5 июня 2025Интернет и СМИ

Россияне смогут совершать онлайн-покупки по-новому

Блогеры «ВКонтакте» смогут получить доход от продажи товаров Ozon
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

«ВКонтакте» совместно с Ozon анонсировала запуск инструмента для взаимодействия блогеров, авторов сообществ и продавцов Ozon. Об этом сообщается в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Авторам контента предложат выбрать интересные им товары для рекламы на платформе VK AdBlogger. Пользователи «ВКонтакте» смогут сразу из авторской рекламы в ленте перейти к товару и оформить покупку, а авторы получат процент от каждой продажи, совершенной по переходу из рекламного контента.

Как отметил директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев, существует потребность в продвижении товаров в соцсети с помощью блогеров. По его словам, новый инструмент поможет бизнесу получить охватное продвижение в сообществах «ВКонтакте» и сэкономить, платя за конкретный результат в виде совершенных продаж. В то же время блогеры получат еще один способ заработка, а пользователи — возможность встретить интересный товар с маркетплейса в креативном контенте.

«Сегодня социальные сети формируют спрос, а демонстрация товаров в блогах — не тренд, а необходимость. Наш ответ — запуск инструмента для внешнего продвижения совместно с крупнейшей социальной сетью Рунета. В итоге выигрывает и бизнес, и креаторы контента», — заявил директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.

Покупка и доставка товаров Ozon стала доступна пользователям «ВКонтакте» в октябре 2024 года. VK AdBlogger — площадка, где рекламодатель может выбрать на витрине интересных блогеров и авторов и договориться о рекламе. Платформа доступна для сообществ с аудиторией от тысячи подписчиков.

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