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17:05, 16 июля 2025Наука и техника

Найден ключ к сохранению молодости мозга

PLOS Biology: Занятия музыкой улучшают восприятие речи в пожилом возрасте
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Длительные занятия музыкой способны замедлять возрастные изменения мозга и улучшать восприятие речи. Об этом сообщают ученые из Канады и Китая в PLOS Biology. Они сравнили восприятие речи в шуме у людей старшего возраста с музыкальным опытом и без него.

В исследовании участвовали 25 пожилых музыкантов, 25 пожилых немузыкантов и 24 молодых человека. С помощью функциональной МРТ ученые отслеживали активность мозга во время распознавания слогов на фоне шума. Музыканты старшего возраста показали результаты, сопоставимые с молодыми участниками, тогда как у немузыкантов наблюдалась типичная возрастная перестройка нейронных связей.

Авторы объясняют это накоплением так называемого когнитивного резерва — запаса нейронных ресурсов, который формируется благодаря активной умственной деятельности, в том числе музыкальной подготовке. Такой резерв помогает дольше сохранять гибкость восприятия и снижает необходимость компенсаторных усилий мозга.

Исследователи отмечают, что занятия музыкой можно рассматривать как эффективное средство поддержания когнитивного здоровья. Начать учиться никогда не поздно — регулярные занятия инструментом способны замедлить возрастные изменения и помочь лучше воспринимать речь в сложных условиях.

Ранее стало известно, что физическая активность способна замедлять возрастное снижение когнитивных функций. Даже минимальные регулярные нагрузки помогают пожилым людям дольше сохранять память и внимание.

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