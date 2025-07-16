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17:14, 16 июля 2025Экономика

Москвичей предупредили о возвращении дождей

Синоптик Шувалов: Дожди вернутся 19 и 20 июля
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Наступающий на днях перерыв в дождях будет для москвичей недолгим. Когда ждать возвращения ливней, порталу Ura.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как прежде прогнозировал ведущий специалист центра Евгений Тишковец, ливни, идущие в Москве с прошлой недели, должны закончиться в пятницу, 18 июля. Однако, по сведениям Шувалова, сухая погода не продержится в мегаполисе долго. Уже на следующий день, 19 июля, дожди вновь польют. «На днях к Москве и Подмосковью подойдет очередная зона с юго-запада, и в субботу регион накроет дождями», — предупредил метеоролог. В этот день осадки будут наиболее интенсивными, температура воздуха составит 21-23 градуса тепла. В ночь на воскресенье, 20 июля, дожди прекратятся, но днем возобновятся. Ветер будет юго-восточным со скоростью до 4-5 метров в секунду.

Ранее в Росгидрометцентре заявили о грядущем учащении гроз и ливней в Москве. Такой прогноз специалисты объясняют глобальным потеплением, однако говорить о смене климата в столице на более дождливый пока рано.

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