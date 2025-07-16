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06:30, 16 июля 2025РоссияЭксклюзив

Москвичам спрогнозировали увеличение числа ливней и гроз

Синоптик Вильфанд: Общее потепление в Москве может привести к увеличению ливней
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Несмотря на продолжительность обильных ливней и гроз, говорить о смене климатической зоны Москвы пока рано, но увеличение их числа в столичном регионе уже можно предположить, рассказал синоптик Роман Вильфанд. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Вильфанд отметил, что говорить о смене климата в Москве на более дождливый, пока преждевременно, поскольку он рассчитывается десятилетиями и на большом пространстве. Он добавил, что судить об изменении климата можно также по повторяемости опасных явлений, но уже сейчас можно предположить, что есть вероятность увеличения числа ливней и гроз в столичном регионе.

«В Москве за последние 30 лет температура повысилась. Зимой очень сильно — в январе в среднем на 3 градуса, а в июле — примерно 1,5-1,8 градуса. Раз происходит повышение температуры приземного слоя, значит увеличивается тепловая энергия, которая естественно переходит в другие виды энергии. Трансформация этих энергий приводит к увеличению конвективных процессов. Большинство специалистов полагают, что увеличение повторяемости конвективных процессов, а следовательно и сильных осадков, увеличивается», — объяснил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что причиной сильных дождей в Москве стала «взрывная конвекция». Синоптики обещают, что дожди в отдельных местах будут идти до конца суток 15 июля.

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