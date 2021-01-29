Honor рассказала о будущем без Huawei

Honor намерена конкурировать с Huawei и пользоваться услугами иностранных партнеров. Об этом генеральный директор компании Джордж Чжао (George Zhao) рассказал в интервью изданию SCMP.

Чжао заявил, что основная миссия бренда — создавать флагманские устройства, которые будут конкурировать с продукцией Apple и Huawei в Китае. На вопрос журналиста о том, не является ли конкуренция с бывшей родительской корпорацией Huawei мнимой, предприниматель возразил: «Мы уже конкурировали как два бренда под крылом одной компании». При этом он заметил, что уничтожить такого сильного соперника, как Huawei, невозможно.

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В разговоре с изданием Чжао подтвердил, что после получения статуса независимой компании Honor освободилась от санкций США и имеет право работать с иностранными партнерами, в том числе американскими. Руководитель компании заявил, что Honor уже договорилась с Intel, AMD и Qualcomm. В будущем корпорация намерена заключить соглашение о сотрудничестве с Google — в данный момент стороны ведут переговоры. При этом Чжао не стал уточнять, получат ли продаваемые за пределами Китая смартфоны бренда Google-сервисы.

«Это не моя сильная сторона», — заметил Чжао, когда журналист попросил его прокомментировать введение санкций против Huawei и Honor в 2019 году. Однако топ-менеджер заявил, что у США нет причин вводить ограничения против «обычной фирмы, занимающейся производством бытовой электроники».

Руководитель Honor также рассказал, что представленный в начале года флагман V40 (View 40) оказался очень популярным на рынке. «View 40 был распродан в течение четырех минут на главных платформах электронной коммерции, включая Tmall, JD.com, Suning.com и наш интернет-магазин», — подчеркнул предприниматель.

Ранее стало известно о том, что сервисы Google вернутся на смартфоны Honor. Источники в компании анонсировали выход новых устройств бренда на европейском рынке весной. Снятие ограничений США с Honor стало возможным после продажи компании китайскому консорциуму Shenzhen Zhixin New Information Technology Co в ноябре.

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