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iPhone 12 стремительно подешевел

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Фото: Brendan McDermid / Reuters

Стоимость iPhone 12 в России заметно снизилась. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу проекта, за последние полгода iPhone 12 с базовым накопителем с емкостью 64 гигабайта стремительно подешевел. В марте 2021 года аппарат можно приобрести за 62 588 рублей. При этом в онлайн-магазине Apple и у партнеров стоимость девайса составляет 80 тысяч рублей. Таким образом, скидка на базовый смартфон составляет около 17 тысяч рублей.

Журналисты заметили, что девайс оказался очень востребованным во всем мире. Однако в России высокая стоимость аппарата отталкивала потенциальных потребителей. «Чтобы компенсировать спрос, магазины начали постепенно снижать цену на смартфон», — заметили авторы.

Специалисты рассказали, что iPhone 12 превосходит вышедший в 2019 году iPhone 11 по всем параметрам. Девайс имеет современный OLED-экран с тонкими рамками, прочное керамическое стекло, улучшенную двойную камеру и мощный процессор Apple A14 Bionic. Потенциальным покупателям, которые ценят в телефонах компактность и удобство, авторы рекомендовали присмотреться к iPhone 12 mini. Самый доступный смартфон актуальный серии Apple можно приобрести в России минимум за 55 600 рублей. Для самых экономных журналисты рекомендовали имеющий классический рамочный дизайн iPhone SE, который можно купить за 33 тысячи рублей.

В конце февраля авторы Hi-Tech Mail.ru зафиксировали снижение стоимости самого дорого смартфона Apple текущего поколения. На тот момент минимальная цена iPhone 12 Pro Max со 128 гигабайтами встроенной памяти составила 90 740 рублей. Для сравнения, в интернет-магазине Apple стоимость флагмана осталась на отметке в 110 тысяч рублей.

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