Названы способы сохранить зарядку смартфона

Смартфон может работать дольше, если не растрачивать зарядку на второстепенные задачи и отключать все ненужные функции. Способы сохранить зарядку назвал заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, первое, что может тратить энергию смартфона — это слишком высокая яркость экрана. Он порекомендовал перенастроить яркость приблизительно на 30 процентов и включить автонастройку, которая позволит не потерять функциональность устройства.

Кроме того, Назаренко посоветовал отказаться от некоторых автоматических обновлений и всплывающих окон push-приложений.

Ранее аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина перечислила опасные ошибки при зарядке смартфона, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора телефона. Эксперт посоветовала не оставлять смартфон на зарядке ночью, а заряжать гаджет перед сном, после чего включать экономный режим. Также она призвала не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой.