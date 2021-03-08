Россиянам назвали простое правило безопасного хранения данных на смартфоне

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович назвал россиянам простое правило безопасного хранения данных на смартфоне. Он рассказал в беседе с RT, как защитить информацию.

«Хранить можно любые данные без ограничений, но самое простое правило: все, что вы готовы хранить в своем почтовом ящике в подъезде, можно хранить и в телефоне», — объяснил эксперт.

По словам Масаловича, уровень защиты данных на смартфоне сейчас можно сравнить с уровнем защиты почтового ящика. При этом данные на серверах и компьютерах, а также смартфонах, подключенных к сети, хранить нельзя. Эксперт посоветовал иметь удаленные носители.

В том числе в памяти смартфона категорически нельзя хранить таблички с паролями и учетными данными. Специалист напомнил, что использовать одинаковые пароли на разных сервисах небезопасно, и призвал менять их минимум раз в квартал. «Удобнее разделить кредитные карты: то есть счет, на котором много денег, сделать доступным только из отделения. То есть когда вам нужно провести крупный платеж, вы должны в отделение прийти», — пояснил он.

Масалович также предупредил об опасности отметки в виде галочки «Запомнить меня», которую, по его мнению, не стоит нигде ставить. Кроме того, нельзя хранить фото паспорта, а при отправлении следует затем его удалять. В личном кабинете интернет-магазинов лучше не давать запоминать данные банковской карты, а каждый раз вводить их заново.

Ранее эксперт Зак Доффман призвал пользователей смартфонов на операционной системе Android удалить одно очень опасное приложение. Речь идет о платных и бесплатных версиях программы SuperVPN. По словам Доффмана, программа, которая призвана сделать выход пользователя в сеть безопасным, работает наоборот: эксперты обвиняют SuperVPN в использовании шпионского оборудования и утечке данных.

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