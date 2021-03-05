iPhone 12 Pro сильно подешевел

Стоимость популярного смартфона Apple снизилась примерно на 15 процентов. На изменение цены обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу проекта, iPhone 12 Pro с накопителем на 128 гигабайт подешевел до 85 289 рублей. При этом на сайте Apple стоимость устройства составляет 100 тысяч рублей. Самая дорогая версия девайса — с накопителем на 512 гигабайт — оценена в 130 тысяч рублей.

«Изначально цена iPhone 12 Pro была слишком высокой для российского рынка, поэтому после снижения дефицита цены начали падать», — заметили журналисты. Авторы уточнили, что модель была одной из самых популярных в серии смартфонов Apple, в конце 2020 года на рынке наблюдалась нехватка устройств. Сильное удешевление гаджета связали не столько с падением спроса, сколько с налаживанием поставок в магазины электроники.

Также журналисты отметили, что на рынке подешевел базовый смартфон серии iPhone 12 с накопителем 64 гигабайта. «Если вы не гонитесь за количеством камер и материалами, то можно обратить внимание на обычный iPhone 12», — говорится в материале. Стоимость указанного устройства составляет минимум 62 тысячи рублей.

В конце февраля журналисты заметили, что стоимость iPhone 12 Pro Max со 128 гигабайтами встроенной памяти снизилась до 90 тысяч рублей. На старте продаж топовая модель была оценена в 110 тысяч рублей. Удешевление связывают с увеличением поставок смартфонов.