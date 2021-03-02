Названы самые надежные смартфоны

Владелец сервисного центра назвал iPhone смартфонами, которые чаще всего приходится ремонтировать. Об этом сообщает издание «РабДно».

В разговоре с журналистами мастер, который восемь лет занимается ремонтом техники, заметил, что чаще всего его компании приходится иметь дело с iPhone. На них приходится около 20 процентов от общей массы устройств. Соответственно, данная статистика может говорить как о том, что смартфоны Apple являются менее надежными, чем другие модели, так и о том, что iPhone сильно распространены на рынке.

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На второе место специалист поместил продукцию компании Samsung, на которую приходится 15 процентов заявок, на третье — телефоны от Huawei. Замыкают топ-4 смартфоны от Xiaomi. «Остальных уже нельзя перечислить — это общая масса», — заявил мастер.

Также специалист отметил, что иногда наблюдается аномальное количество обращений по конкретной поломке того или иного устройства. Например, несколько лет назад клиенты приносили iPhone 6 в сервис по 5-6 раз на дню. Пользователи просили заменить аккумулятор.

Мастер подытожил, что из-за того что запчасти на iPhone являются очень дорогими, сервисный центр не держит их на складе. Часто, если клиенту нужна замена оригинального компонента, то он снимается с нового устройства: «В таких случаях детали достаются с разбора новых телефонов: покупается новый смартфон». Эксперты заметил, что в случае замены дисплея iPhone 12 Pro Max клиент может «попасть» на 70 тысяч рублей.

Осенью аналитики Counterpoint Research подготовили рейтинг самых надежных смартфонов на базе Android. На первое место поместили девайсы бренда Nokia, которые отличаются качественной сборкой и регулярно получают обновления ОС. Ниже в рейтинге расположились OnePlus и Samsung.