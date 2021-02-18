Apple сэкономит на ремонте iPhone

Apple не будет менять дефектные iPhone 12 на новые в случае некоторых технических поломок. Об этом сообщает издание MacRumors.

Редакция издания получила в свое распоряжение внутреннюю записку, направленную представителям авторизованных сервисных центров (АСЦ) Apple. В ней говорится, что компания меняет правила ремонта iPhone 12 и 12 mini. Был составлен список поломок, при наличии которых специалисты сервисных центров не будут обменивать дефектное устройство на новое.

В целях сэкономить на ремонте iPhone и ускорить обслуживание клиентов, Apple рекомендовала мастерам АСЦ устранять поломки материнской платы, биометрического сенсора Face ID и косметические повреждения задней панели корпуса на месте. В этом случае специалисты центров будут заменять сломанные компоненты — например, при появлении трещин на задней панели iPhone менять ее на новую. В сообщении Apple говорится, что данное решение позволит оптимизировать процесс ремонта, снизить количество расходуемых компонентов и, как следствие, углеродный след.

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В частности, если обратиться в АСЦ до 23 февраля с поломкой корпуса, материнской платы или Face ID, то специалисты выдадут клиенту новый смартфон на замену старому. В будущем сервисные центры будут избегать подобной практики.

Журналисты полагают, что в будущем Apple будет менять не только заднюю панель и материнскую плату iPhone, но и другие компоненты, например дисплей. В этой связи ремонт смартфонов будет существенно ускорен и может проводиться на месте, непосредственно в день обращения.

В сообщении говорится, что новая практика распространится на iPhone 12 и 12 mini в АСЦ по всему миру. Топовые смартфоны серии — iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — будет ремонтировать по-старому.

Новые смартфоны Apple были представлены 13 октября 2020 года. На презентации топ-менеджеры компании объявили, что отказываются от зарядного адаптера и наушников в комплекте iPhone — в целях снизить углеродный след от каждого произведенного смартфона.