iPhone 12 mini разобрали на части

Специалисты iFixit разобрали самый маленький смартфон в актуальной линейке Apple. Авторы заметили, что модульная конструкция аппарата позволяет легко заменить экран устройства.
Энтузиасты демонтировали девайс, обратив внимание на его небольшие габариты. В частности, они заметили уменьшенный аккумулятор — особенно, в сравнении с батареей iPhone 12. В обзоре iFixit уточняется, что аккумулятор имеет большую емкость, чем у нового iPhone SE, однако отличается менее впечатляющей автономностью, чем другие смартфоны Apple 2020 года выпуска.
Авторы подчеркнули, что ради сохранения небольших габаритов устройства инженерам Apple пришлось заметно уменьшить размеры внутренних компонентов — магнитного кольца MagSafe, камеры, встроенного моторчика Taptic Engine и прочих частей аппарата. По окончании работы специалисты отметили, что целостность конструкции iPhone 12 mini сохраняется за счет специальных винтов и клея, что усложняет демонтаж гаджета.
В заключение энтузиасты отметили, что на новом устройстве без проблем можно заменить дисплей и аккумулятор — самые востребованные на вторичном рынке компоненты. Однако задняя часть корпуса является очень хрупкой, из-за чего заменить стеклянную панель в домашних условиях практически невозможно. По результатам демонтажа iPhone 12 mini получил 6 баллов из десяти по рейтингу ремонтопригодности (10 — самый легкий ремонт).
Ранее популярный блогер Зак Нельсон (Zack Nelson) разобрал на видео iPhone 12 Pro. Автор заметил, что флагман имеет большое количество клея, из-за чего его пришлось разбирать с использованием промышленного фена. Также автор заключил, что внутри новый смартфон напоминает конструктор LEGO, так как имеет огромное количество компонентов.