iPhone 12 mini разобрали на части

Специалисты iFixit разобрали самый маленький смартфон в актуальной линейке Apple. Авторы заметили, что модульная конструкция аппарата позволяет легко заменить экран устройства.

Энтузиасты демонтировали девайс, обратив внимание на его небольшие габариты. В частности, они заметили уменьшенный аккумулятор — особенно, в сравнении с батареей iPhone 12. В обзоре iFixit уточняется, что аккумулятор имеет большую емкость, чем у нового iPhone SE, однако отличается менее впечатляющей автономностью, чем другие смартфоны Apple 2020 года выпуска.

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Авторы подчеркнули, что ради сохранения небольших габаритов устройства инженерам Apple пришлось заметно уменьшить размеры внутренних компонентов — магнитного кольца MagSafe, камеры, встроенного моторчика Taptic Engine и прочих частей аппарата. По окончании работы специалисты отметили, что целостность конструкции iPhone 12 mini сохраняется за счет специальных винтов и клея, что усложняет демонтаж гаджета.

В заключение энтузиасты отметили, что на новом устройстве без проблем можно заменить дисплей и аккумулятор — самые востребованные на вторичном рынке компоненты. Однако задняя часть корпуса является очень хрупкой, из-за чего заменить стеклянную панель в домашних условиях практически невозможно. По результатам демонтажа iPhone 12 mini получил 6 баллов из десяти по рейтингу ремонтопригодности (10 — самый легкий ремонт).

Ранее популярный блогер Зак Нельсон (Zack Nelson) разобрал на видео iPhone 12 Pro. Автор заметил, что флагман имеет большое количество клея, из-за чего его пришлось разбирать с использованием промышленного фена. Также автор заключил, что внутри новый смартфон напоминает конструктор LEGO, так как имеет огромное количество компонентов.