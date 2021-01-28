Названы последствия неофициального ремонта iPhone

Операционная система iOS уведомит пользователя, если iPhone был отремонтирован в неофициальном сервисном центре. Об этом сообщает издание MacRumors.

Соответствующая функция появилась в актуальном обновлении iOS 14.4. В случае, если модуль камеры на iPhone будет отремонтирован в неавторизованном Apple сервисном центре или заменен на неоригинальный, iOS пришлет соответствующее уведомление. Сообщение будет появляться на экране смартфона в течение четырех дней после ремонта и в настройках устройства — в течение 15 дней после замены.

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Журналисты отметили, что предупреждения системы носят информационный характер и никак не влияют ни на работу смартфона, ни на работу камеры. Однако в сообщении на сайте Apple специалистами компании были названы последствия, с которыми может столкнуться пользователь в случае неофициального ремонта. Например, мастер может нанести урон аккумулятору или повредить другие компоненты смартфона.

Также специалисты Apple заметили, что на неоригинальных модулях камер может не работать автофокус или возникнут проблемы с функционированием стороннего ПО. На странице поддержки пользователей указано, что уведомления о неофициальном ремонте могут появиться на iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini.

Операционная система iPhone может определять подлинность не только камер, но и других компонентов устройства. Ранее в iOS появилась функция обнаружения неоригинальных дисплея и аккумулятора.