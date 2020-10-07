Первый дешевый iPhone признают устаревшим

Apple признает устаревшим iPhone 5c. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на источники в компании.

Инсайдеры рассказали, что представленный в 2013 году смартфон будет переведен в категорию устаревших девайсов 31 октября. Также Apple прекратит поддержку 15-дюймового MacBook Pro, выпущенного в середине 2014 года. Статус устаревшего гаджета означает, что устройство больше не будут принимать для обслуживания в сервисных центрах компании, однако СЦ все равно могут совершить ремонт аппарата при наличии запасных частей.

iPhone 5c оказался первым дешевым смартфоном в линейке компании. Аппарат на старте продаж оценили в 499 долларов, розничная стоимость девайса в России составила 30 тысяч рублей. По сути, 5c оказался упрощенной версией выпущенного в тот же год флагмана iPhone 5s. Бюджетный гаджет получил 4-дюймовый IPS-экран, пластиковый корпус, чип Apple A6, один гигабайт оперативной памяти, основную камеру разрешением восемь мегапикселей.

В начале октября Apple признала устаревшим iPod nano седьмого поколения. Плеер с 2,5-дюймовым экраном, 16 гигабайтами встроенной памяти, аккумулятором, обеспечивающим до 30 часов автономной работы, был выпущен в середине 2015 года.