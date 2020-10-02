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Apple «похоронила» легендарный iPod

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Фото: Apple

Apple официально признала iPod nano седьмого поколения устаревшим девайсом. Об этом сообщается на странице поддержки на сайте компании.

Плеер появился на сайте Apple в разделе девайсов, для которых больше не оказывается поддержка. При этом магазины-партнеры компании и сервисные центры могут продолжить обслуживать и ремонтировать устаревшие девайсы, если у них есть соответствующие запчасти. Кроме iPod nano седьмого поколения, ранее Apple «похоронила» iPod пятого поколения, iPod classic 2007 года выпуска, iPod shuffle четвертого поколения, iPod touch третьего поколения. О том, что компания признает легендарный плеер устаревшим, стало известно в начале сентября.

Согласно правилам компании, устаревшим признается продукт, который не был доступен в продаже более пяти и менее семи лет. Седьмое поколение iPod nano вышло в середине 2015 года. Плеер получил 2,5-дюймовый сенсорный IPS-экран, 16 гигабайт встроенной памяти, Bluetooth, аккумулятор, обеспечивающий до 30 часов автономной работы в режиме прослушивания аудио.

В августе сетевой инсайдер раскрыл прототип первого плеера Apple с сенсорным экраном. Аппарат iPod touch должен был получить глянцевую поверхность корпуса, однако инженеры компании отказались от этого решения в пользу зеркальной задней панели. Компания была подвергнута критике за выбор подобного материала корпуса из-за того, что глянцевая поверхность быстро покрывалась царапинами.

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