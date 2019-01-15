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Apple воскресит iPod touch

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Корпорация Apple планирует выпустить новую версию плеера iPod touch. Об этом сообщает Mac Otakara со ссылкой на источники.

В блоге не приводится никаких подробностей о новинке и не называются сроки выпуска устройства. Однако эту информацию подтвердило несколько поставщиков комплектующих Apple на выставке CES 2019. Вместе с этим сообщается, что компания планирует отказаться от разъема Lightning в пользу USB-C в iPhone и других портативных устройствах. На данный момент с таким портом выпускаются лишь новые iPad Pro.

Шестое поколение iPod touch вышло в 2015 году, оно отличалось от пятого поколения 2013 года лишь новым процессором, камерой с увеличенным разрешением и отсутствием крепления для ремешка. В 2017 году компания снизила цену на плеер и оставила версии на 32 и 128 гигабайт. Стоимость устройства начинается от 17 тысяч рублей, что делает iPod touch самым дешевым устройством с iOS. Тогда же Apple прекратила выпуск iPod nano и iPod shuffle.

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