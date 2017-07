Apple прекратила производство двух плееров

Корпорация Apple прекратила производство аудиоплееров iPod nano и iPod shuffle. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает The Verge.

Указывается, что ссылки на страницы этих продуктов на официальном сайте компании пересылают пользователей на главную страницу ресурса. Изымать из магазинов плееры не будут.

The Verge также выяснил, что Apple продолжит выпускать плеер iPod touch, который будет доступен с 32 и 128 гигабайтами памяти. Стоимость этих устройств была снижена до 199 долларов и 299 долларов соответственно.

