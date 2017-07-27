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Яблочный trade-in

Apple запустила в России программу обмена старых iPhone на новые с доплатой

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

В России стартовала программа обмена старых iPhone на новые с доплатой (trade-in). Прием бывших в употреблении смартфонов «яблочной компании» осуществляют магазины розничных сетей re:Store, «М.Видео» и «Связной». Координатор проекта —американская Belmont Trading. Как этот механизм работает, причем не только на рынке гаджетов, — выяснила «Лента.ру»

Ценное дополнение

До последнего времени Apple реализовывал программу trade-in только в странах, где у компании есть фирменные магазины Apple Store. В России, как известно, такой магазин до сих пор не появился. При этом за рубежом данная программа распространяется как на iPhone, так и на планшеты и компьютеры Apple.

«“Связной” первым среди официальных продавцов техники Apple в России запустил программу trade-in на iPhone. Мы предоставляем такой сервис в 113 магазинах компании в различных регионах страны с начала июля 2017 года», — сообщил «Ленте.ру» руководитель пресс-службы компании Сергей Тихонов.

По его словам, покупатели iPhone по программе обмена старых аппаратов на новые могут приобрести по сниженной цене. На первом этапе новый iPhone по trade-in можно купить, оплатив разницу наличными или банковской картой, уточнил Тихонов. В дальнейшем планируется запустить кредитные продукты.

Обязательные условия: сдаваемое устройство должно быть куплено у официального продавца техники Apple в России и находиться в рабочем состоянии. Таким образом, в trade-in не может принять участия многочисленная категория владельцев «серых» смартфонов.

«Это может быть любая модель iPhone, начиная с iPhone 4. Для обмена покупателю не нужно привозить с собой упаковку или периферию от старого смартфона, только само устройство и паспорт», — пояснил Тихонов.

Со своей стороны руководитель отдела по связям с общественностью Inventive Retail Group Людмила Семушина сообщила «Ленте.ру», что в магазинах re:Store сдать по акции можно iPhone 4 и новее, а приобрести — iPhone 6 и новее.

«Сдаваемый iPhone должен быть приобретен у авторизованного партнера компании Apple в России. Корпус не иметь видимых повреждений, все кнопки на месте и рабочие», —подчеркнула Семушина.

Порядок установления владельца смартфона в re:Store упрощен: в присутствии сотрудника клиент должен деактивировать функцию «Найти iPhone». Паспорт требуется, чтобы подтвердить возраст: по условиям акции в ней могут принять участие только физические лица, достигшие 18-летнего возраста.

Срок действия программы в re:Store — до 13 августа, однако в зависимости от результатов она может стать бессрочной, уточнила Семушина. «Trade-in в «Связном» — не маркетинговая акция, а бессрочная программа, возможности которой мы планируем в дальнейшем расширить», — заявил Тихонов.

Ценное дополнение

В сети «Связной» размер скидки на новый iPhone по программе trade-in зависит от модели сдаваемого старого смартфона и может достигать нескольких десятков тысяч рублей. В магазинах re:Store скидка, в зависимости от модели iPhone может достигать 30 процентов.

По словам Семушиной, специально установленное ПО проверяет телефон и устанавливает уровень скидки. iPhone проверяется на ростест и на наличие внутренних повреждений.

«Стоимость сдаваемого смартфона назначается в соответствии с ценами на использованное оборудование на официальных международных рынках мобильных устройств. Стоимость сдаваемого смартфона будет зачтена в счет цены нового», — отметил Тихонов.

Количество iPhone, которые может обменять покупатель в «Связном», не ограничено. Однако каждый старый iPhone идет строго в счет оплаты одного нового.

Как это работает

Российский потребитель давно знаком с нюансами совершения покупок по trade-in. Ретейлеры электроники и бытовой техники практикуют программы обмена с доплатой старых телевизоров, холодильников и прочих кухонных «гаджетов».

Магазины зачастую предоставляют покупателям символическую скидку на приобретение аналогичного нового товара. Она не зависит от модели или года выпуска сдаваемой в утиль техники. Зато к ней, как правило, прилагается бонус в виде бесплатного вывоза крупногабаритной техники и доставки новой.

Trade-in также работает на автомобильном рынке и рынке недвижимости. Здесь есть свои особенности. В частности, автосалоны предпочитают иметь дело с машинами не старше 10 лет, исправными и обладающими ликвидностью. На автомобили, которые потенциально могут застрять в салоне на долгое время, дисконт при выкупе может достигать 40–50 процентов их рыночной цены. Если в странах ЕС в обмен на старые приобретается до 80 процентов автомобилей, то в России этот показатель не превышает 15 процентов,

Что касается зачета старой квартиры при покупке новой, то этот процесс в большинстве случае довольно длительный. Быстро жилье можно реализовать лишь с большим дисконтом. Как бы то ни было, по оценкам экспертов, до 10 процентов сделок с недвижимостью совершается на условиях trade-in.

Ближе к рынку

Внедрение программы trade-in корпорацией Apple в России — логичный шаг в борьбе за увеличение доли рынка, считает заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Продукция Apple, прежде всего смартфоны iPhone, всегда продавалась в премиальном сегменте. С внедрением программы trade-in компания может занять более бюджетный сегмент, продавая бывшие в употреблении или восстановленные смартфоны по более низким ценам», — отметила она.

По итогам первого полугодия 2017 года объем российского рынка смартфонов в денежном выражении составил около 185 миллиардов рублей (примерно 3,1 миллиарда долларов), напомнила Мильчакова.

При этом доля Apple в денежном выражении, согласно данным агентства Telecom Daily, составила 29,7 процента, а доля ближайшего конкурента Samsung — 32,8 процента, сказала аналитик. По ее мнению, Apple будет нелегко потеснить южнокорейского производителя, который давно присутствует в дешевом сегменте рынка.

«Кроме того, в России trade-in в области бытовой техники пользуется не таким большим спросом, как, например trade-in в области автомобилей и некоторых премиальных товаров, в частности, ювелирных изделий», — поделилась своими сомнениями Мильчакова.

Игорь Наумов

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