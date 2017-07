Apple запустит в России программу обмена старых iPhone на новые

Apple готовится запустить в России бессрочную программу обмена старых iPhone на новые с доплатой (trade-in). Принимать бывшие в употреблении аппараты будут в розничных сетях re:Store, «М.Видео» и «Связного», а координатором проекта станет американская Belmont Trading. Об этом во вторник, 25 июля, сообщают «Ведомости».

Apple проводит trade-in в странах, где есть ее фирменные магазины Apple Store (в России такого пока нет), отмечает один из собеседников издания. Программа trade-in распространяется не только на iPhone, но и на планшеты и компьютеры Apple.

В «Связном», отмечает газета со ссылкой на представителя ретейлера, сейчас обменять старый iPhone можно примерно в 100 салонах, а на всю сеть программа распространится в августе.

Сеть re:Store тоже уже начала обмен старых iPhone на новые. Пока акция рассчитана до середины августа 2017 года, но в дальнейшем проект может стать бессрочным. Условия trade-in в «М.Видео» в настоящее время находятся на стадии согласования с Apple.

По trade-in Apple будет принимать приобретенные в России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE. Аппараты должны быть в хорошем состоянии, говорится в описании программы, с которой ознакомились «Ведомости».

В документе указано, что размер скидки автоматически будет определять специальная программа. Скидка зависит от технического состояния, внешнего вида аппарата, а также от цен на использованное оборудование на официальных международных рынках мобильных устройств.