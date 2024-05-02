Украинские дроны атаковали пять регионов России. Их целями стали объекты энергетики

Анохин: дроны ВСУ попытались атаковать объекты энергетики Смоленской области

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о попытке атаки объекта гражданской энергетической инфраструктуры беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 2 мая были атакованы еще четыре российских региона — беспилотники были замечены в Курской, Орловской, Ростовской и Брянской областях. Минобороны отчиталось об уничтожении 12 беспилотников в пяти регионах.

Минобороны раскрыло подробности о перехвате дронов

По данным российского Минобороны, пять беспилотников самолетного типа перехватили над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному над Курской и Белгородской областями.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Смоленской области уточнил, что попытка нанесения повреждений объекту энергетики была предпринята на территории Рославльского района региона. Он отметил, что в результате случившегося никто не пострадал. «На месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы», — добавил Анохин.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористические атаки по объектам на территории России. Там не привели других подробностей о попытках атак ВСУ.

В некоторых населенных пунктах пропал свет

В результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области были повреждены линии электропередачи в поселке Поныри. Губернатор региона Роман Старовойт рассказал, что в населенном пункте нет света. «Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения», — добавил глава региона.

Частично обесточена оказалась и Орловская область. Во время обезвреживания дронов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, рассказал губернатор региона Андрей Клычков. После этого, добавил он, несколько домов в Глазуновском и Свердловском районах оказались частично обесточены.

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Помимо этого, в небе над поселком Афипский в Краснодарском крае прогремели взрывы. По словам очевидцев, были слышны звуки моторов. Они уточнили, что первый взрыв прозвучал в 3:10 по московскому времени, после чего раздалось еще два взрыва. Жители поселка отмечают, что дроны приземлились в нескольких километрах от завода. Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В результате попытки атаки на Брянскую область никто не пострадал, разрушений нет. Повреждений объектов не зафиксировано и в Ростовской области.