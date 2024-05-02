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09:13, 2 мая 2024Мир

США заподозрили в срыве встречи БРИКС

Представитель России в МВФ Можин: США сорвали встречу Минфинов БРИКС

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

США сорвали встречу Минфинов и Центральных банков (ЦБ) БРИКС, не выдав визы российской стороне. Об этом заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин, передает РИА Новости.

«Должны были приехать заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Они подали заявления на визы. Кроме того, с ними должны были приехать сотрудники этих ведомств (...) Кстати, как раз на вторник была назначена встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС, которая оказалась сорвана», — рассказал представитель.

Можин подчеркнул, что американское посольство заявило о готовности выдать визы только в момент, когда командировки были отменены, а также началась конференция без участия России. Он также добавил, что Москва никогда бы не поступила аналогичным образом к странам Запада вне зависимости от состояния отношений.

Ранее Можин обвинил МВФ в финансировании терроризма из-за помощи Украине. Он отметил, что по большей части кредиты, выдаваемые фондом, позволяют Киеву погашать старые задолженности. По этой причине чистого прироста средств фонда практически не происходит, констатировал Можин.

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      Максим Габриелян
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