Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:32, 2 мая 2024Экономика

МВФ обвинили в финансировании терроризма

Можин: МВФ занимается финансированием терроризма, поддерживая Украину

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин обвинил организацию в финансировании терроризма из-за помощи Украине. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что по большей части кредиты, выдаваемые фондом, позволяют Киеву погашать старые задолженности. По этой причине чистого прироста средств фонда практически не происходит, констатировал Можин.

Ранее МВФ в своем докладе «Перспективы мировой экономики» указал, что рост реального ВВП Украины в текущем году составил 3,2 процента, а в следующем — 6,5 процента.

Также МВФ пересмотрел данные по прошлому году и повысил рост экономики Украины до 5 процентов. Считалось, что повышение составило только 4,5 процента. Инфляция в 2024 году ожидается на уровне 6,4 процента, в 2025-м — 7,6 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дипломат решил последовать примеру литовского посла. Он намекнул на исчезновение Крымского моста

      В России решили активнее торговать подержанными телефонами и ноутбуками

      Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать город

      Пять регионов России за ночь пытались атаковать 12 беспилотников

      25-летний мужчина и беззубая 62-летняя женщина решили завести ребенка

      Матвиенко призвала осудить на трибунале виновных в трагедии в Одессе

      Губернатор Калининградской области опроверг переход в федеральное правительство

      В российской колонии обнаружили заключенного без признаков жизни

      «Самая сексуальная юристка в мире» в откровенном бикини снялась для Playboy

      Звуки взрывов в Краснодарском крае сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше