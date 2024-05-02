МВФ обвинили в финансировании терроризма

Можин: МВФ занимается финансированием терроризма, поддерживая Украину

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин обвинил организацию в финансировании терроризма из-за помощи Украине. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что по большей части кредиты, выдаваемые фондом, позволяют Киеву погашать старые задолженности. По этой причине чистого прироста средств фонда практически не происходит, констатировал Можин.

Ранее МВФ в своем докладе «Перспективы мировой экономики» указал, что рост реального ВВП Украины в текущем году составил 3,2 процента, а в следующем — 6,5 процента.

Также МВФ пересмотрел данные по прошлому году и повысил рост экономики Украины до 5 процентов. Считалось, что повышение составило только 4,5 процента. Инфляция в 2024 году ожидается на уровне 6,4 процента, в 2025-м — 7,6 процента.