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19:36, 16 апреля 2024Экономика

МВФ повысил прогноз по росту украинской экономики

МВФ повысил прогнозы по росту ВВП Украины в 2024-м и 2025 годах до 3,2 и 6,5 %

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Рост реального ВВП Украины в текущем году составил 3,2 процента, а в следующем — 6,5 процента. Такой прогноз содержится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы мировой экономики».

Также МВФ пересмотрел данные по прошлому году и повысил рост экономики Украины до 5 процентов. Ранее считалось, что повышение составило только 4,5 процента. Инфляция в 2024 году ожидается на уровне 6,4 процента, в 2025-м — 7,6 процента.

В январе заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук рассказал, что рост ВВП за 2023 год составил 4,9 процента. Но в дальнейшем Государственная служба статистики Украины оценила его в 5,3 процента.

Аналитики МВФ улучшили и прогноз в отношении России. В текущем году рост ВВП, по их мнению, составит те же 3,2 процента, что у Украины, а в 2025-м — 1,8 процента. В целом рост мирового ВВП ожидается на уровне 3,2 процента.

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      Платон Щукин
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