Российские промышленники захотели активнее продавать рыбу в Азию

В ВАРПЭ попросили доступ к рынкам Индии и странам Азии и Южной Америки

Российские рыбопромышленники захотели расширить географию экспорта и активнее продавать рыбу в страны Восточной Европы, Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Об этом со ссылкой на предложение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщает «Коммерсантъ».

Организация попросила Россельхознадзор ускорить работу для развития экспорта российских рыбы и морепродуктов на рынки Индии, Чили, Перу, Малайзии, Аргентины, Вьетнама, Бразилии, Индонезии, Саудовской Аравии и Омана. В указанные страны можно поставлять около 275 тысяч тонн продукции из минтая, трески, лососевых, креветок, кальмаров, гребешков и прочих товаров.

Доступ к этим рынкам позволит снизить негативный эффект от запрета поставок российской рыбы в США, закрытия портов для судов из РФ в Европе и пошлин на поставки в государства Евросоюза, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев. В результате ограничений в 2023 году объем экспорта рыбы и морепродуктов из России вырос на 8,6 процента, до 2,56 миллиона тонн, но снизился в денежном выражении на 5 процентов, до 5,8 миллиарда долларов. После введения санкций основным покупателем российских морепродуктов стал Китай (49,6 процента поставок в объеме и 49,8 процента в деньгах).

Для развития экспорта необходимы стимулы со стороны государства. Так, для этого необходимо отменить вывозные пошлины на продукцию глубокой переработки (на рыбу и морепродукты действуют привязанные к курсу рубля экспортные пошлины в 4–7 процентов), отметил президент Ассоциации добытчиком минтая (АДМ). В Россельхознадзоре также заявили, что для доступа российской рыбы на рынок Индии идет согласование сертификатов. Также инспекции российских предприятий уже начали службы Аргентины и Бразилии.

В 2023 года объемы поставок атлантического лосося (семги) в Россию рухнули почти в два раза за последние пять лет и опустились до отметки в 44 тысячи тонн. По данным аналитиков Рыбного союза, поставки охлажденной продукции, включая тушки семги без головы и филе с 2022 года полностью прекратились. Для сравнения, в 2021-м импорт рыбных тушек составил в общей сложности свыше 15 тысяч тонн, а филе — 2,5 тысячи тонн. До введения санкций главными поставщиками этой продукции являлись экспортеры из Фарерских островов и Норвегии.