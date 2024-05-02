Захарова предрекла возмездие за преступление в Доме профсоюзов в Одессе

Захарова: возмездие настигнет исполнителей расправы в Доме профсоюзов в Одессе

Возмездие настигнет исполнителей кровавой расправы в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Сегодня, отдавая дань памяти жертвам кровавой расправы в Одессе, мы убеждены, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей этого варварского преступления, которое не имеет срока давности», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что день, когда Одесса вновь будет подлинно свободным городом, недалек. Дипломат добавила, что, «сбросив иго современных бандеровцев», Одесса станет городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей.