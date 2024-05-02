Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:27, 2 мая 2024Бывший СССР

Захарова предрекла возмездие за преступление в Доме профсоюзов в Одессе

Захарова: возмездие настигнет исполнителей расправы в Доме профсоюзов в Одессе

Фото: Денис Петров / Агентство "Одесса-медиа" / РИА Новости

Возмездие настигнет исполнителей кровавой расправы в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Сегодня, отдавая дань памяти жертвам кровавой расправы в Одессе, мы убеждены, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей этого варварского преступления, которое не имеет срока давности», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что день, когда Одесса вновь будет подлинно свободным городом, недалек. Дипломат добавила, что, «сбросив иго современных бандеровцев», Одесса станет городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские дроны атаковали пять регионов России. Их целями стали объекты энергетики

      Обнаружен лежащий в основе рака печени механизм

      Мостовой раскритиковал формат Кубка России

      Двое россиян забили топором товарища и попали в СИЗО

      Захарова предрекла возмездие за преступление в Доме профсоюзов в Одессе

      Замминистра российского региона арестовали вместе с бывшим депутатом

      В России депутат назвала безработных червями и предложила загонять их в лагеря

      Россиянин внезапно почувствовал себя плохо на курорте Турции и не выжил

      На Урале семью обвинили в избиении пятерых детей-сирот

      США заподозрили в срыве встречи БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше