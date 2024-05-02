Захарова: сбросив иго бандеровцев, Одесса станет свободным городом

В МИД России уверены, что вскоре Одесса станет свободным городом, сбросив «иго современных бандеровцев». Об этом в опубликованном на сайте дипведомства комментарии в связи с десятилетием трагедии в Одессе 2 мая 2014 года заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Уверены, что недалек тот день, когда Одесса, сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободным городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей», — подчеркнула она.

Захарова также заявила, что методы, использованные активистами Майдана при нападении на шествие сторонников федерализации Украины, продемонстрировали «человеконенавистническую сущность установившегося на Украине режима».

Кроме того, по словам дипломата, справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей преступления. Она также подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил своих обещаний по соблюдению норм законов и принципа неотвратимости наказания в стране, из-за чего надежды на справедливое расследование событий в Одессе Киевом быстро улетучились.