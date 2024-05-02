Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:48, 2 мая 2024Бывший СССР

Захарова предрекла освобождение Одессы от ига бандеровцев

Захарова: сбросив иго бандеровцев, Одесса станет свободным городом

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

В МИД России уверены, что вскоре Одесса станет свободным городом, сбросив «иго современных бандеровцев». Об этом в опубликованном на сайте дипведомства комментарии в связи с десятилетием трагедии в Одессе 2 мая 2014 года заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Уверены, что недалек тот день, когда Одесса, сбросив иго современных бандеровцев, вновь станет подлинно свободным городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей», — подчеркнула она.

Захарова также заявила, что методы, использованные активистами Майдана при нападении на шествие сторонников федерализации Украины, продемонстрировали «человеконенавистническую сущность установившегося на Украине режима».

Кроме того, по словам дипломата, справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей преступления. Она также подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил своих обещаний по соблюдению норм законов и принципа неотвратимости наказания в стране, из-за чего надежды на справедливое расследование событий в Одессе Киевом быстро улетучились.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали бить по железнодорожной инфраструктуре России. Под удар попали подстанции на перегонах

      Эмили Ратаковски порадовала фанатов снимками с обнаженной грудью

      Экс-премьер Украины назвал заказчиков преступления в Доме профсоюзов в Одессе

      В США арестовали члена ИГ спустя два года его пребывания в стране

      В России начнут производить белорусскую водку

      ФСБ сообщила о приговоре украинскому агенту за шпионаж в Запорожской области

      Доходы Euroclear от замороженных активов России оценили

      В WhatsApp появится новая функция

      Россиянам перечислили запрещенные действия на даче

      Собчак показала фото топлес в кровати

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше