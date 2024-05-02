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07:28, 2 мая 2024Россия

Матвиенко призвала осудить на трибунале виновных в трагедии в Одессе

Спикер Совфеда Матвиенко: после СВО нужно осудить виновных в трагедии в Одессе
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По итогам специальной военной операции нужно осудить на трибунале тех, кто виноват в трагедии в Доме Профсоюзов в Одессе, которая произошла 10 лет назад. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

«Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского "обыкновенного нацизма", его путь, все его преступления», — сказала Матвиенко, подчеркнув, что одним из центральных эпизодов должна стать трагедия в Одессе.

По словам Матвиенко, виновные в этом преступлении не должны уйти от наказания. Также должно быть оценено бездействие и молчание европейских и международных институтов, которые, по мнению спикера верхней палаты парламента, предпочли не видеть кадров из пылающего Дома Профсоюзов.

Политик подчеркнула, что для объективного расследования трагедии на Украине нет сложностей, потому что есть свидетели произошедшего, а также видеозаписи, на которых запечатлены лица преступников, Объективного расследования не произошло из-за активного нежелания Киева, считает Матвиенко.

Ровно 10 лет назад — 2 мая 2014 года — в Одессе в районе Греческой площади произошли столкновения между сторонниками «евромайдана» и участниками «антимайдана». В результате драки был разрушен палаточный городок на Куликовом поле, затем сторонники госпереворота подожгли Дом профсоюзов, в котором находились активисты «антимайдана». Врачи не смогли спасти 48 человек, еще около 250 участников произошедшего пострадали.

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      Анастасия Шейкина
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