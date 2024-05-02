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09:29, 2 мая 2024Спорт

Мостовой раскритиковал формат Кубка России

Мостовой раскритиковал формат Кубка России после вылета «Динамо» от «Спартака»
Александр Мостовой

Александр Мостовой. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший футболист национальной сборной Александр Мостовой раскритиковал формат проведения Кубка России. Мнением он поделился в своем Telegram-канале «ЦАРЬ».

«Благодаря формату Кубка "Динамо" вылетело, а "Спартак" идет дальше. Который, кстати, совсем недавно должен был так же, как и "Динамо", вылететь от "Зенита", да?» — заявил он. По его словам, организаторы начудили с форматом.

1 мая «Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России. В решающем матче нижней сетки красно-белые встретятся с «Ростовом» или «Балтикой».

С сезона-2022/2023 в Кубке России применяется система двойного выбывания. Таким образом, клуб, выбывший из верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), может продолжить борьбу в нижней сетке (Пути регионов).

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