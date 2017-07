Расходимся

Одной из главных загадок 2017 года был и остается iPhone 8. Причем характеристики смартфона и его ключевые особенности уже давно всем известны, вопросы вызывает дата его выхода. Аналитики и инсайдеры не раз говорили о проблемах с разработкой и производством юбилейного iPhone. «Лента.ру» выяснила, когда ждать iPhone 8 и что мешает выпустить его в срок.

Информация о том, что Apple может отойти от привычного цикла в два года (сперва идет номерная модель с новым дизайном, а потом S-версия с новыми функциями и прежним внешним видом) появилась чуть ли не сразу после презентации iPhone 7. По логике, в 2017 году компания должна представить iPhone 7s, но вместо этого выпустит iPhone 8, утверждают источники. А может поступить иначе и представить сразу три аппарата: незначительно улучшенные iPhone 7 и 7 Plus, а также премиальный iPhone 8 с ценой под тысячу долларов.

Самое время вспомнить слухи, которые ходили перед запуском iPhone 7. Тогда практически все были уверены, что Apple полностью поменяет линейку — на рынок выйдут обычные iPhone с экранами на 4,7 и 5,2 дюйма, а также некий iPhone 7 Pro с 5,5-дюймовым OLED-дисплеем. Именно последняя версия аппарата должна была получить двойную камеру, а также Smart Connector для подключения аксессуаров, как у iPad Pro. Но Apple показала iPhone 7, не сильно отличавшийся от 6s.

Сейчас же слухи о загадочном «профессиональном» iPhone обрели новую жизнь. Так, iPhone 8 (Pro, X, Edition, как только его ни называли), должен получить безрамочный экран, новую 3D-камеру, сканер лица, беспроводную зарядку и множество других новых функций. В целом ситуация не сильно изменились с момента публикации на «Ленте.ру» материала на эту тему. Только теперь аналитики гадают не о начинке аппарата, а о том, выйдет ли он вообще.

Первыми в этом жанре выступили в агентстве Bloomberg в ноябре 2016 года. По словам экспертов, ни один из четырех крупнейших производителей OLED-панелей — Samsung Display Co., LG Display Co., Sharp Corp. и Japan Display Inc. — не смог бы обеспечить Apple необходимым количеством экранов.

Однако позже стало известно, что Apple заказала у Samsung 100 миллионов OLED-экранов. Потом компании подписали контракт на поставку еще 60 миллионов дисплеев на сумму пять триллионов вон (4,3 миллиарда долларов). Таким образом Samsung обеспечит экранами 160 миллионов iPhone. Apple продает в год около 200 миллионов своих смартфонов.

Тогда же появились первые чертежи смартфона, подробное описание характеристик и прочие мелочи, которые Apple пытается хранить в секрете.

Однако в мае аналитики Deutsche Bank провели исследование и сделали вывод, что ждать iPhone 8 в 2017 году не стоит. По словам источников в цепи поставок, трудности возникли из-за нехватки компонентов. Также говорится о проблемах с реализацией некоторых технологий, но не уточняется, каких именно.

«В отчете указывается, что новый iPhone 8 не выйдет в этом календарном году, — отметили аналитики. — Как мы писали в предыдущих исследованиях, в некоторых отчетах по цепочке поставок говорится, что нехватка ключевых компонентов и технические неурядицы могут задержать выпуск флагманского iPhone 8. Мы уверены, что новые данные вносят еще больше неясности в отношении даты выхода iPhone нового поколения».

Аналогичная информация поступила от сотрудников завода Foxconn в конце апреля 2017 года. По их словам, предприятие уже принимает заказы на производство всего двух моделей смартфонов, и среди них нет iPhone 8. Впрочем, придавать особое значение этому не стоит: подобные утечки на Foxconn происходят почти каждый месяц.

Под пристальное внимание попала система защиты нового iPhone. В какой-то момент «эксперты» осознали, что у безрамочного iPhone не будет места под кнопку Home, и каждый начал выдумывать собственные варианты решения этой проблемы. Самым простым было бы разместить сканер отпечатков пальцев на задней крышке смартфона, но эту версию почти сразу отвергли.

Согласно другому предположению, Apple встроит сканер прямо в экран, благо и подходящий патент есть. Еще в октябре прошлого года была зарегистрирована технология емкостного зондирования, действующая через щели в поверхности. Это позволит разместить Touch ID под дисплеем, что уже звучит как заявка на успех. Для повышения точности считывания отпечатка в решении Apple используются электростатические линзы с множеством чувствительных элементов.

Именно о применении этого оптического сенсора для распознавания отпечатков пальцев через OLED-дисплей говорил аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) в январе этого года. Но из-за трудностей в производстве, по его словам, iPhone 8 выйдет спустя несколько месяцев после iPhone 7s — в октябре-ноябре 2017 года.

Главная причина возможной отсрочки — как раз сканер отпечатков под экраном. Если раньше инсайдеры заявляли о задержке на пару месяцев, то сейчас не исключается и выход смартфона лишь в следующем году. И все из-за сложности производства такого типа сканеров. По слухам, Samsung столкнулась с подобными трудностями при создании Galaxy S8, поэтому сканер было решено разместить на задней стенке возле камеры.

Другой повод для опасений — сообщение о «панике» внутри компании из-за проблем с программным обеспечением нового iPhone. Источник Fast Company рассказал, что в Apple не могут довести до ума систему беспроводной зарядки, систему безопасности на основе 3D-сканеров, а также наладить поставки OLED-дисплеев.

Причем в качестве решения инженеры рассматривают вариант внедрения этих функций уже после выхода новинки. То есть iPhone 8, может, и получит все эти инновационные датчики и сенсоры, только вот полноценно заработают они не сразу. Это было бы одним из самых безумных шагов со стороны Apple, свидетельствующем о том, что компания действительно находится в позиции догоняющего.

Samsung и другие компании не просто догнали, но и перегнали Apple, пока там три года подряд перевыпускают iPhone 6. Пусть Galaxy S8 и не идеален, он все равно отвоевывает позиции у iPhone 7. К примеру, независимое издание Consumer Reports отдает предпочтение флагману Samsung. И именно из-за инновационного безрамочного дисплея, чем пока не может похвастаться Apple.

Креативный директор Apple Хью Дабберли (Hugh Dubberly) объясняет все это окончанием «эпохи Стива Джобса»: «Дело не в том, что Samsung стала лучше, а в том, что Apple полностью изменилась. Запал, который дал Стив Джобс, закончился». Похоже, так оно и есть.