Bloomberg узнал о планах лишить iPhone 8 сканера отпечатков пальцев

В Apple работают над новой системой защиты для iPhone 8 на основе 3D-сканера лица. Она придет на смену дактилоскопического сенсора TouchID, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в компании.

На данный момент инженеры Apple работают над повышением скорости работы и точности системы. По словам источника, сканирование лица занимает несколько сотен миллисекунд. Отмечается, что по степени защиты она превосходит TouchID.

Собеседник издания добавил, что для работы сканера пользователю необязательно держать смартфон прямо перед лицом, гаджет также может работать в любом положении. Кроме того, компания тестирует систему сканирования сетчатки глаз.

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Apple представила TouchID в 2013 году вместе с iPhone 5s. Спустя год в iOS появилась возможность совершать платежи и входить в приложения с помощью сканера отпечатков пальцев. Помимо Apple, над новой системой разблокировки работают в компании Samsung. Так, в Galaxy Note 7 и S8 появился сканер сетчатки, который удалось взломать с помощью фотографии глаза и контактной линзы.

О появлении в iPhone 8 фронтальной 3D-камеры сообщалось в мае. По словам источника в цепи поставок, Apple закупила партию модулей у LG Innotek на 177 миллионов долларов.

Новый iPhone будет представлен осенью на ежегодной презентации Apple. По слухам, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью пикселей более 521 ppi. Также у него может быть беспроводная зарядка.