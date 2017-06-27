Начались продажи корпуса iPhone 8

Блогер Вениамин Гескин (Benjamin Geskin) начал продажу пластикового корпуса iPhone 8, напечатанного на 3D-принтере. Товар доступен на площадке ShapeWays.

За основу модели были взяты изображения и утечки, которые Гескин публиковал ранее на своей странице в Twitter. Так, аппарат имеет вертикальную двойную камеру и безрамочный дисплей с прорезью под динамик и датчики. Габариты макета — 72x9x144 миллиметра.

Цена напечатанного на принтере макета составляет 195 долларов. Для покупки доступен только вариант из черного матового пластика.

Презентация нового iPhone состоится осенью 2017 года на ежегодной конференции Apple. По слухам, смартфон получит новый экран, беспроводную зарядку, а также двойную 3D-камеру с вертикальной ориентацией модулей.