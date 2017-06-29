В новой iOS нашли подтверждение слухам об iPhone 8

Дизайнер Тайлер Хансен (Tyler Hansen) изучил бета-версию операционной системы iOS 11 и нашел в ней подтверждение многих слухов об iPhone 8. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Так, в новой iOS подверглись редизайну приложения и системные элементы. «Множество новых элементов iOS 11 получили более округлую форму, и они отлично смотрелись бы на экране с закругленными углами», — пишет Хансен.

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Согласно слухам, в верхней части экрана iPhone 8 будет прорезь под разговорный динамик, фронтальную камеру и сенсоры. По мнению Хансена, в этой связи стандартный видеоплеер и другие программы были переработаны таким образом, чтобы информация располагалась по краям экрана.

В iOS 11 появилась поддержка новых форматов HEVC и HEIF, которые позволяют уменьшить объем фотографий и видео на 50 процентов без потерь качества. В этом анонсе портал 9to5mac нашел намек на то, что iPhone 8 получит улучшенную камеру.

iOS 11 была представлена на ежегодной конференции WWDC в начале июня. На данный момент бета-версия системы доступна всем желающим, а полноценный релиз состоится в конце года.

Презентация нового iPhone состоится осенью на ежегодной конференции Apple. По слухам, смартфон получит новый экран, беспроводную зарядку, а также двойную 3D-камеру с вертикальной ориентацией модулей.