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Телефон Иисуса

Какими правдами и неправдами Apple заставила людей покупать iPhone

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A Coptic Orthodox priest uses his iPhone before conducting a prayer for the relatives of the victims who died after Saturday's bomb attack, in a house in Alexandria January 3, 2011. The bomb killed 21 people outside a Coptic Orthodox Christian church early on New Year's Day and a security source said seven people have been held for questioning. REUTERS/Asmaa Waguih (EGYPT - Tags: RELIGION CIVIL UNREST IMAGES OF THE DAY
Фото: Asmaa Waguih / Reuters

Ровно десять лет назад, 29 июня 2007 года, начались продажи первого iPhone. И хотя сейчас iPhone сложно назвать лучшим смартфоном современности, первая его итерация сильно повлияла на рынок. «Лента.ру» вспоминает, почему тогдашняя новинка Apple вызвала массовую истерию и какое наследие она оставила.

iPhone 2G раз и навсегда изменил представление о том, каким должен быть смартфон. И даже вездесущий сегодня Android в тот момент пришлось спешно переделывать на коленке: настолько убого выглядела эта операционная система на фоне iPhone OS. Тогда же началась бессмысленная и беспощадная гонка за Apple — каждый новый смартфон пытаются позиционировать как «убийцу iPhone». А некоторые китайские и не очень компании и вовсе не гнушаются его полностью копировать.

В 2007 году это трудно было себе представить. Сразу после презентации iPhone 2G Стив Джобс рассказал, что Apple надеется отхватить хотя бы один процент рынка и продавать десять миллионов смартфонов в год.

Теперь на смартфоны приходится порядка 60 процентов выручки Apple, а в 2016-м было выпущено 212 миллионов iPhone. Для сравнения, в 2006 году компания Джобса производила всего-навсего 5,3 миллиона компьютеров Mac. Таким образом, Apple полностью сменила курс, сделав направление смартфонов приоритетным.

Сама история о Project Purple, желании разработать планшет вместо смартфона, многократных попытках слепить из iPod телефон общеизвестна. Недавно вышла книга «Секретная история iPhone», в которой обо всем этом рассказывают бывшие и нынешние сотрудники Apple. Но почему iPhone произвел такую сенсацию?

Политика Apple основана на тотальном контроле — начиная от тесной связи macOS с «железом» (что здорово усложняет жизнь любителям hackintosh) и заканчивая мерами по обеспечению секретности на всех этапах разработки и производства.

Точно такой же контроль и в общении со СМИ. Так, до релиза к первому iPhone получили доступ всего четыре американских журналиста, избранные на самом верху. Стив Джобс не просто выдал им образцы и NDA на подпись, а находился в постоянном контакте с ними. Так в компании и по сей день, хотя отбор журналистов явно упростился.

«Стив Джобс постоянно интересовался моим мнением в преддверии релиза iPhone, которым я пользовался около недели. Я был одним из четверых обозревателей, кто заполучил сэмпл, и, оказалось, Джобс приставал к каждому из нас. Меня заранее предупредили, что Джобс может в любой момент позвонить, чтобы просто сказать "Привет"», — вспоминает Стивен Леви (Steven Levy) в своей колонке на Wired.

По его словам, обстановка в Apple была крайне напряженной, ведь на носу был самый рискованный для компании релиз. В Apple, конечно, этого никогда не признают, но «дружеские звонки» Джобса журналистам были как раз оказываемым на них давлением, чтобы склонить к нужным оценкам и выводам.

Именно iPhone превратил смартфоны/кпк/наладонники из гиковских игрушек в мейнстрим. Как сообщал Дэвид Пог (David Pogue), к июню 2007 года СМИ опубликовали более 11 тысяч статей об iPhone. «Телефон Иисуса» — так его именовали в сети.

Под раздачу попали и техножурналисты, имевшие на руках iPhone. 27 июня, после выхода первых обзоров, все они заполонили радио- и телеэфиры. Их расспрашивали, каким получился iPhone, стоит ли его покупать, какие у него плюсы и минусы. Newsweek, для которого писал Леви, выплачивал премии за участие в чужих эфирах своих журналистов. В те дни его зарплата увеличилась на несколько тысяч долларов: «Быть гаджет-фриком неожиданно стало круто».

«С ростом популярности технологий обзоры гаджетов все чаще служили инфоповодами. История iPhone в этом смысле была пиком. Ни один другой продукт не был настолько раздут, и никогда еще на столь крошечную группу журналистов не возлагалась такая ответственность», — подытоживает Леви.

Те, к кому iPhone попал в руки уже после релиза, также спешили со своими отзывами, стараясь рассказать о каждом винтике. К примеру, на Gizmodo обзор iPhone 2G получился на 13,5 тысячи слов, о чем Брайан Лэм (Brian Lam) гордо сообщил в предисловии. И так почти на всех сайтах.

Сейчас никто не станет себя утруждать подробным рассказом о каждом приложении, анимациях и элементах системы. А тогда это было интересно не только журналистам, но и обычным потребителям (выстроившимся в длинные очереди в первый день продаж), ведь все было в новинку. И все вызывало восхищение — особенно наэкранная клавиатура и единственная кнопка Home. Теперь это рыночный стандарт.

Но звучала и критика. «Печатать с комфортом получается только одним пальцем, что значительно уменьшает скорость набора текста. Использовать две руки можно, но печатать двумя пальцами и одновременно держать iPhone очень неудобно. Более того, знаки препинания — запятые, точки, тире — доступны только в дополнительной раскладке, и это раздражает», — писали Кент Герман (Kent German) и Дональд Белл (Donald Bell) на CNET.

Обозреватели искренне негодовали от необходимости совершать много тапов для различных манипуляций. Ругали и единственную кнопку (вообще-то, Джобс планировал сделать две). Не нравилась невозможность поменять батарею. Разъем для наушников был слишком глубоким. А рингтоны — «омерзительные». Но наряду с этим журналисты, словно дети, поражались акселерометру, поворачивающему экран.

Упреки в сложности выполнения некоторых операций особенно сильно задели бывшего топ-менеджера Скотта Форсталла (Scott Forstall). «Обозреватели говорили о количестве нажатий: "Чтобы отправить письмо, нужно шесть тапов или вроде того". iPhone сравнивали с другими смартфонами того времени, тем же BlackBerry», — рассказывает он. По его словам, iPhone 2G «просто не поняли».

Однако все «телефонные» функции у iPhone 2G работали скверно. Смартфон часто терял связь, звук при разговоре был ужасным, а поддержки 3G и вовсе не было (оттого и название 2G). Для переписки были доступны только почта и эсэмэс, поскольку App Store открылся лишь через год. И все равно смартфон боготворили. Возможно, это действительно был прорыв. А возможно, дело в фанатичной любви к продуктам компании, о чем не перестают твердить злопыхатели.

«iPhone можно очень долго критиковать: он слишком медленный, дорогой, не способен делать одно, другое и третье, но его плюсы все перекрывают. iPhone довел эсэмэс-переписку до идеала, сделал мобильный интернет удобным, объединил телефон и iPod, дал понятный интерфейс без сложных меню и тормозных анимаций, — отмечает Ананд Лал Шимпи (Anand Lal Shimpi) в обзоре на AnandTech. — Неважно, купите вы его или нет, он оказал огромное влияние на отрасль».

Это действительно так. Уже на следующих презентациях Джобс подтрунивал над конкурентами, показывая, во что превратились их устройства после выхода iPhone. И в результате теперь каждый производитель выпускает свои черные прямоугольники с закругленными краями, а вместо экспериментов развернулась гонка мегагерц и ядер.

Влад Массино

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