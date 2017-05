Ведро с гайками

В середине мая компания Google официально представила новую версию операционной системы Android. Хотя многие пользователи были разочарованы отсутствием прорывных идей и инноваций, последнее обновление действительно может стать важной вехой в истории компании. «Лента.ру» разбиралась, с чего все начиналось и почему следить за презентациями Google уже не так интересно, как раньше.

Переобулись на лету

Четырнадцать лет назад Android не только не имел отношения к Google, но и был вещью исключительно умозрительной. В уже далеком 2003 году молодые программисты Энди Рубин, Ник Сирс, Крис Уайт и Рич Майнер просто захотели создать «более умные мобильные устройства, которые знали бы местонахождение и предпочтения владельца». Так возникла Android Inc.

Инвесторам эта затея совершенно не понравилась, а в Samsung разработчиков и вовсе высмеяли. К 2005 году Android Inc потратила все деньги и едва не обанкротилась. Но стартап внезапно приобрел всемогущий Google, хотя никаких планов на мобильные устройства у него еще не было. В корпорации тогда делали упор на сервисы и на полном серьезе думали устанавливать свои «Карты» на всякие раскладушки и прочие звонилки.

У Рубина в тот момент не было практически ничего, кроме кода и примерной концепции, ориентированной на развитие Android как операционной системы для кнопочных телефонов. Спустя два года презентовали первую версию Android на QWERTY-телефоне без сенсорного экрана от HTC (вроде тех, что делают BlackBerry). Во многом это объяснялось тем, что HTC оказалась единственной компанией, готовой сотрудничать с Google. Остальные игроки — Nokia, Motorola и LG — не желали подписываться на рискованную и требующую вложений авантюру от Google, комфортно себя чувствуя и без всяких экспериментов, .

Но тут Apple выпустила первый iPhone и совершила настоящую революцию. Google пришлось в спешке переосмысливать Android, переделывая имеющиеся наработки под сенсорные экраны. Конечно, iPhone не был первым телефоном с сенсорным экраном, но именно он сформировал основы концепции современных смартфонов. Символично, что Android 1.0, вышедшая в сентябре 2008 года, носила название Apple Pie. Там уже были характерные элементы системы, сохранившиеся и по сей день: магазин приложений Android Market, виджеты, шторка уведомлений, интеграция с Gmail.

Так выглядел первый телефон на Android Фото: 1.bp.blogspot.com 1 /3

В Google хотели называть новые версии ОС в честь известных роботов. 1.0 получил имя Astroboy, 1.1 — Bender. Но чтобы не возникло сложностей с правообладателями, решили ограничиться названиями сладостей и десертов.

Первый официальный смартфон на Android — HTC Dream. Ни iPhone, ни HTC Dream не отличались топовыми характеристиками, хорошей камерой и качественным дисплеем. Даже функций в iOS и Android тех времен было меньше, чем у конкурентов, но они были необычными, и это привлекало. Менее чем за полгода HTC Dream разошелся миллионным тиражом. iPhone 2g, конечно, распродавался быстрее: первый миллион — за 74 дня. Но для новинки на рынке мобильных устройств это был солидный показатель.

Второе пришествие

В первых версиях системы прослеживалось наследие кнопочных телефонов. Так, только в версиях 1.5 (Cupcake) и 1.6 (Donut) в Android ввели различные жесты для сенсорного дисплея, наэкранную клавиатуру (sic!) и прочие улучшения. Тогда же производители приступили к разработке собственных лаунчеров: HTC создал Sense UI, Sony Ericsson — Timescape UI, Samsung — TouchWiz. Таким образом, окончательный вид система обрела лишь к 2010 году, когда вышла культовая Android 2.0 (Eclair).

К выходу 2.0 и 2.1 Google укрепила отношения с партнерами, и парк Android-смартфонов рос как на дрожжах. Производителям предоставляли все больше свободы для экспериментов, чем те охотно пользовались, вспомнить хотя бы TrackBall от HTC. Первый смартфон на 2.0, Motorola Droid гики до сих пор вспоминают с особой теплотой.

После Nexus One HTC выпустила его клон — Desire Кадр: Samsung Galaxy S6 Edge vs Edge Plus Test Antutu Benchmark / YouTube 1 /4

Важное событие в истории Android — выход Nexus One от HTC, призванного положить конец разрозненности системы и показать всем производителям, как должен выглядеть Android-смартфон. Google не гналась за высокими продажами, поэтому смартфон не стал бестселлером. К тому же HTC выпустила клон Nexus One в виде Desire, который оказался гораздо популярнее.

Nexus One опередил свое время. Это был не просто смартфон от Google без лишних оболочек и приложений для энтузиастов. Дело в том, что он продавался исключительно через онлайн-магазины и не имел привязки к оператору. Даже сейчас не всякой компании удается успешно внедрить такую систему, а в 2010 году это и вовсе воспринимали с опаской.

Нельзя не отметить и Galaxy S, с которого началось бесконечное противостояние Apple и Samsung. Хотя тогда с Android ассоциировалась исключительно HTC, Samsung удалось стать главным конкурентом Apple и синонимом Android. К концу 2010 года доля Android на рынке уже достигала 33 процентов.

В начале 2011-го, когда Apple уже готовится представить второй iPad, Google выпустила Android 3.0 Honeycomb. Эта версия предназначалась лишь для планшетов, и в ней видны первые наметки «неонового» дизайна прошивки. А у Android уже 53 процента рынка.

Проблемы без решения

К выходу Android 4.0 Ice Cream Sandwich проблема фрагментированности системы стала очевидной. Вне зависимости от того, что пытается делать с системой Google, партнеры медлят с выпуском обновлений для своих устройств. В итоге, на протяжении всего жизненного пути четвертой версии Android самой популярной оставалась вторая. В Apple и Microsoft дружно подшучивали по этому поводу.

Версия 2.3 Gingerbread пользовалась такой популярностью, что была установлена на большинстве аппаратов вплоть до 2013 года. В Google были склонны не драматизировать проблему фрагментированности, хотя и признавали, что это замедляло развитие прошивки и не позволяло внедрять многие функции. Вот, к примеру, какой пункт появился в 2012 году в пользовательском соглашении к Android Development Kit: «Вы соглашаетесь не принимать никаких мер, которые бы вызвали фрагментацию Android, в том числе разрабатывать, распространять и пропагандировать производные SDK».

Именно открытость системы породила массу сложностей. На рынке целая куча телефонов с разным железом, диагональю экранов, прошивками. Пользователям все сложнее ориентироваться в этом парке устройств, а большинство даже не подозревают, как выглядит стандартный Android. Создается впечатление, что вендорам плевать на действия Google, и каждый пытается перетягивать одеяло на себя.

В Android 4.0 система подверглась редизайну Скриншот: Лента.ру 1 /3

Покупатели жаловались на медленную работу смартфонов, слабую автономность, вирусы и множество других проблем, вызванных как раз тем, что ОС не «затачивалась» под конкретное железо. Поэтому в новых версиях системы инновации были отодвинуты на второй план оптимизацией.

Между тем выходит Android 4.1 — с ассистентом Google Now. Параллельно представляют смартфон Nexus 4 и планшет Nexus 7, которые по сей день считаются лучшими аппаратами Google. Основные нововведения связаны с повышением плавности интерфейса. Теперь центральный и графический процессор работают одновременно, что позволило добиться частоты 60 кадров в секунду. Android 4.4 KitKat тоже можно назвать минорным, потому что главной его задачей было увеличение производительности на бюджетных аппаратах.

Своей дорогой

Этот шаг в сторону дешевых телефонов позволил отправить Android 2.3 в небытие и сделать версию 4.4 наиболее популярной. А в Google уже готовили абсолютно новую версию — Android 5.0 Lollipop. «Леденец» — самое масштабное обновление системы за всю ее историю. Кроме полной переработки дизайна в соответствии с концепцией Material Design, разработчики внедрили много новых функций и в очередной раз повысили автономность

Для обычного пользователя список изменений в новом Android выглядит набором непонятных слов: смена компилятора с Dalvik на ART, новая система защиты смартфона и Device Protection... Но все эти нововведения крайне важны для столь разрозненного Android.

Самая важная «фича» шестой версии (Marshmallow) — режим энергосбережения Doze. За счет сенсора движения устройство определяло, когда нужно включать «глубокий спящий режим» с отключением всей фоновой активности. Пользователи получили больше контроля над работой приложений, что повышало время жизни аппаратов. Тогда же впервые появился сервис Android Pay, развиваемый только сейчас.

С каждой новой версией прошивки становилось все понятней, что Google пытается угнаться уже не за Apple, а за собственными партнерами. Кнопки быстрых настроек в шторке уведомлений, поддержка двух SIM-карт, сканеров отпечатков пальцев, многооконного режима, — все эти функции были реализованы Samsung, HTC и Sony задолго до того, как их добавила Google.

Главные проблемы операционной системы до сих пор не решены. Сейчас самыми популярными версиями Android считаются Lollipop и Marshamallow; Nougat установлена лишь на семи процентах устройств. Вредоносные программы никуда не пропали из магазина приложений. А приемлемого времени работы аккумулятора можно ожидать только от телефонов с батареей на четыре тысячи миллиампер-часов.

Android 8.0, название которой держится в тайне, призван все это исправить — на презентации разработчики сделали много громких обещаний. Начать с того, что скорость загрузки приложений увеличится в два раза по сравнению с 7.1. Достичь этого планируется, в частности, за счет нового инструмента, позволяющего производителям эффективнее оптимизировать систему под конкретный аппарат.

Наконец-то Google встроит в «Play Маркет» некое подобие антивируса на основе машинного обучения. Он сканирует все скачанные приложения на предмет угроз, чтобы защитить пользователя от краж данных и других опасностей. Также Play Protect поможет найти утерянный смартфон — прямо как «Найти iPhone» на iOS.

Для повышения времени работы в Android предусмотрели еще больше ограничений для приложений. Приложениям в фоне теперь нельзя интенсивно потреблять интернет-трафик и данные с GPS. Пока неясно, как это скажется на многозадачности.

Есть нововведения и в системе многооконности. Некоторые приложения научились запускаться в режиме «картинка в картинке». Так, видеоплеер можно открыть отдельным мини-окном поверх всего экрана, причем окно масштабируется и передвигается. Переработке подверглись приложение «Настройки», пункт уведомлений, статус-бар и многие другие элементы системы.

После Holo в компании придумали новую концепцию дизайна — Material Design Скриншот: techspot.com 1 /4

Как и в Android 4.4, Google сделала очередной шаг по завоеванию развивающихся рынков. Для аппаратов с менее чем одним гигабайтом оперативной памяти будет доступна специальная версия Android Go. Приложения, созданные специально для Go, требуют меньше памяти и трафика, а также отличаются рядом специальных функций. Стоит напомнить, что Google уже делала нечто подобное в 2014 году с анонсом Android One.

Что из всего этого получится, сказать сложно, потому что перед релизом система будут корректироваться и обрастать новыми функциями. С одной стороны, непонятно, почему за столько лет не удалось решить очевидные проблемы. С другой — интересно, что Google сделает с той кучей прошивок и телефонов, которые заполонили рынок, и с производителями, игнорирующими новые версии системы.