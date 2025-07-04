Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: звонок Макрона Путину изменит позицию Франции в ООН

Звонок французского лидера Эммануэля Макрона своему российскому коллеге Владимиру Путину изменит позицию Франции в ООН. С таким заявлением в своей статье для портала Sonar21 выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Путин и Макрон обсудили свои роли в Совете Безопасности ООН. Основываясь на собственном опыте, который я получил в апреле 2024 года, могу без оговорок заявить, что французский представитель — полный придурок», — написал эксперт.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору раскрыл причину экстренного звонка Макрона Путину. По его словам, президент Пятой республики стремился опередить других лидеров стран Евросоюза в гонке за образ переговорщика с Москвой.