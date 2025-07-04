Российский мошенник-сердцеед попался на обмане девушек на миллионы рублей

В Петербурге задержали афериста, обманывавшего женщин с сайта знакомств

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого мошенника, обманывавшего одиноких девушек на миллионы рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, сердцеед знакомился с девушками на сайтах знакомств, стараясь вызвать у них романтические чувства. Позже под разными предлогами внезапно просил одолжить ему денег. Желая вызвать доверие, аферист писал расписки и высылал фото паспорта, но после поступления средств исчезал.

Одна из заявительниц потеряла разом 289 тысяч рублей. Позже оперативники установили, что потерпевшими стали еще как минимум две женщины. Общий ущерб составил два миллиона рублей. На время расследования уголовного дела мужчину отправили в СИЗО. Следователи устанавливают других потерпевших.

Ранее сообщалось, что аферист с сайта знакомств, обманувший женщин на 10 миллионов рублей, ушел из суда на СВО.