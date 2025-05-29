Брачный аферист по контракту с Минобороны России ушел на СВО

Аферист с сайта знакомств, обманувший женщин на 10 млн руб., ушел из суда на СВО

Куйбышевский суд Иркутска приостановил слушания по уголовному делу брачного афериста, обманувшего женщин с сайта знакомств на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает IrkutskMedia.

Судебный процесс, длившийся год, прерван в связи с тем, что 33-летний подсудимый подписал контракт на военную службу с Минобороны России. Мужчина ушел на СВО.

По данным издания, аферист с 2014 по 2019 год заводил знакомства, причем не только с женщинами на сайте знакомств, но и с молодыми людьми в гостиницах, ресторанах и даже в такси. Он, представляясь успешным бизнесменом, входил в доверие к жертвам, а затем убеждал их одалживать ему крупные суммы под предлогом тяжелых жизненных обстоятельств. В результате мошенничества мужчина обманул потерпевших на 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане полиция задержала брачного афериста за обман женщин на 44 миллиона рублей.