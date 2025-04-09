Полицейские задержали брачного афериста за обман россиянок на 44 миллиона рублей

В Татарстане задержали брачного афериста за обман женщин на 44 миллиона рублей

В Татарстане задержали брачного афериста за обман женщин на 44 миллиона рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данным ведомства, мужчина знакомился с женщинами, представляясь бизнесменом. Он рассказывал им, что занимается продажей машин. Злоумышленник оказывал девушкам небольшие услуги, окружал заботой и таким образом втирался в доверие. Спустя время он просил у них финансовой помощи, объясняя это проблемами в бизнесе, и обещал все вернуть в кратчайшие сроки. Но свои обязательства не выполнял. От его действий пострадали 20 женщин, сумма ущерба составила около 44 миллионов рублей. В полицию продолжают поступать заявления о его деятельности.

Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что российская предпринимательница при помощи афер получила миллионные субсидии.