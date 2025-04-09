Российская предпринимательница при помощи афер получила миллионные субсидии

На Камчатке предпринимательница при помощи афер получила 3 млн рублей субсидий

На Камчатке глава предприятия, занимающегося производством хлеба и мучных изделий, при помощи афер получила миллионные субсидии от государства. Об этом сообщает ТАСС.

Предпринимательница была задержана. В отношении нее возбудили шесть уголовных дел по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, женщина неоднократно предоставляла в Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края недостоверную информацию, чтобы получить субсидии на возмещение транспортных расходов, необходимых для производства хлеба. Эти деньги она тратила по своему усмотрению. Ущерб от действий предпринимательницы оценили в 3 миллиона рублей.

Ранее в Кургане суд арестовал бывшего главу Половинского района Армэна Хачатуряна, обвиняемого в мошенничестве на 12 миллионов рублей.

