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10:52, 9 апреля 2025Силовые структуры

Российская предпринимательница при помощи афер получила миллионные субсидии

На Камчатке предпринимательница при помощи афер получила 3 млн рублей субсидий
Варвара Митина (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На Камчатке глава предприятия, занимающегося производством хлеба и мучных изделий, при помощи афер получила миллионные субсидии от государства. Об этом сообщает ТАСС.

Предпринимательница была задержана. В отношении нее возбудили шесть уголовных дел по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, женщина неоднократно предоставляла в Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края недостоверную информацию, чтобы получить субсидии на возмещение транспортных расходов, необходимых для производства хлеба. Эти деньги она тратила по своему усмотрению. Ущерб от действий предпринимательницы оценили в 3 миллиона рублей.

Ранее в Кургане суд арестовал бывшего главу Половинского района Армэна Хачатуряна, обвиняемого в мошенничестве на 12 миллионов рублей.

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