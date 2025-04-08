Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:48, 8 апреля 2025Силовые структуры

Бывшего главу российского района арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал экс-главу курганского района Хачатуряна
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Кургане суд арестовал местного жителя, обвиняемого в мошенничестве на 12 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Речь идет о бывшем главе Половинского района Курганской области Армэне Хачатуряне, уточняет ТАСС.

По данным ведомства, с 2021 по 2024 годы Хачатурян в составе преступной группы незаконно получал субсидии за фактически невыполненные культуртехнические работы на земельных участках. Ущерб бюджету России составил 12 миллионов рублей.

Экс-глава района обвиняется по части 2 статьи 210 («Участие в преступном сообществе») и части 4 статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ. Он был задержал 3 апреля.

Ранее в Санкт-Петербурге Смольнинский суд приговорил местного бизнесмена Александра Терентьева к 10 годам лишения свободы за хищение и легализацию имущества стоимостью один миллиард рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    В Раде предсказали срок начала перемирия

    Польский комик высмеял живущих в стране эмигрантов из России и с Украины

    Студент устроил стрельбу в российском колледже

    Названа вероятность заключения мира Россией и Украиной

    Обрушение мировых цен на нефть объяснили

    Женскую голову со следами укусов нашли в российском регионе

    Трамп назвал условие отмены импортных тарифов для Евросоюза

    Дуда высказался о выводе войск США из обеспечивающего Украину военного хаба

    Женщина нашла родного отца спустя 37 лет благодаря подарку детей

    Крупнейший экспортер нефти не досчитается десятков миллиардов долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше