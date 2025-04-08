Бывшего главу российского района арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал экс-главу курганского района Хачатуряна

В Кургане суд арестовал местного жителя, обвиняемого в мошенничестве на 12 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Речь идет о бывшем главе Половинского района Курганской области Армэне Хачатуряне, уточняет ТАСС.

По данным ведомства, с 2021 по 2024 годы Хачатурян в составе преступной группы незаконно получал субсидии за фактически невыполненные культуртехнические работы на земельных участках. Ущерб бюджету России составил 12 миллионов рублей.

Экс-глава района обвиняется по части 2 статьи 210 («Участие в преступном сообществе») и части 4 статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ. Он был задержал 3 апреля.

Ранее в Санкт-Петербурге Смольнинский суд приговорил местного бизнесмена Александра Терентьева к 10 годам лишения свободы за хищение и легализацию имущества стоимостью один миллиард рублей.