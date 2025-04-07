Российский бизнесмен похитил имущество на миллиард рублей и получил срок

В Петербурге бизнесмен Терентьев получил 10 лет за хищение имущества на ₽1 млрд

В Санкт-Петербурге Смольнинский суд приговорил местного бизнесмена Александра Терентьева к 10 годам лишения свободы за хищение и легализацию имущества стоимостью один миллиард рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Предприниматель признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»). На заседании он вину не признал и попросил суд об оправдании. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с него в пользу пострадавшего — более 300 миллионов рублей, а в пользу представителя компании ООО «Петербургские отели» — еще более 766 миллиона рублей.

По данным ТАСС, это второй приговор Терентьева. Первый он получил в феврале 2021 года. Тогда его осудили на шесть лет за попытку мошенничества более 360 миллиона рублей в составе группы.

Как установил суд, с 2007 года бизнесмен был участником компании ООО «Петербургские отели» и «ТП Инвест». Не позднее октября 2016 года он убедил партнера по бизнесу в намерении заключить сделки на взаимовыгодных для сторон условиях, при этом он изначально не собирался исполнять обязательства. После этого он получил во владение 100 процентов уставного капитала ООО «Петербургские отели» и незаконно купил право единоличного владения имущества организации и дочернего предприятия, общей стоимостью более одного миллиарда рублей. Затем он организовал права перехода собственности через подставных лиц над подконтрольную компанию, легализовав таким образом имущество.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд приговорил экс-главу свердловского «Движения первых» Наталью Ермаченко к 3,5 годам колонии за хищения более 4,7 миллиона рублей.