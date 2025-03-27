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10:45, 27 марта 2025Силовые структуры

Бывшую главу регионального отделения «Движения первых» осудили за миллионные хищения

В Екатеринбурге суд приговорил экс-главу свердловского «Движения первых»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге суд приговорил бывшую главу свердловского «Движения первых» Наталью Ермаченко к трем с половиной годам колонии общего режима за хищения более 4,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Ермаченко также оштрафовали на 100 тысяч рублей. Ее признали виновной по статьям 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

По версии следствия, в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года осужденная похищала разные суммы из бюджета, выделенные в рамках реализации национального проекта «Образование». Ущерб от ее действий превысил 4,7 миллиона рублей. Чтобы легализовать похищенное женщина велела главе частной компании перевести эти деньги другому юридическому лицу в счет оплаты от имени ее знакомой первоначального взноса на покупку квартиры.

Подробнее об уголовном деле бывшей главы «Движения первых» «Лента.ру» рассказывала ранее.

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