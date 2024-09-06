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19:23, 6 сентября 2024Силовые структуры

В российском регионе состоится суд над экс-главой «Движения первых»

На Урале осудят экс-главу «Движения первых», похитившую 4,7 млн рублей

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На Урале осудят экс-главу свердловского отделения организации «Движения первых» Наталью Ермаченко, обвиняемую в хищении более 4,7 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ермаченко предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере») и по части 3 статьи 174.1 УК РФ («Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере с использованием служебного положения»). Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Все материалы переданы в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

По данным издания, следствие считает, что в 2022-2023 годах обвиняемая похитила деньги, выделенные на реализацию одного из национальных проектов, под видом закупки брендированной продукции. Отмечается, что при этом товар был доставлен частично. Похищенными деньгами она якобы оплатила первоначальный взнос для покупки квартиры. Весной 2024 года фигурантку дела задержали.

Ранее сообщалось, что в Москве Замоскворецкий суд приговорил бывшего председателя совета директоров банка 52-летнего Сергея Кононова к 12 годам лишения свободы за хищение денег у Транснационального банка, в том числе 1,6 миллиарда рублей со счета известного хоккеиста.

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      Анна Габай
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