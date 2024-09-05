Российский экс-банкир получил 12 лет колонии за хищение денег со счета хоккеиста Радулова

В Москве экс-банкир Кононов получил 12 лет за хищение 1,6 млрд рублей у Радулова

В Москве Замоскворецкий суд приговорил бывшего председателя совета директоров банка 52-летнего Сергея Кононова к 12 годам лишения свободы за хищение денег у Транснационального банка, в том числе 1,6 миллиарда рублей со счета известного хоккеиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным РИА Новости, пострадавший — хоккеист Александр Радулов.

Экс-банкир признан виновным по нескольким эпизодам части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и по части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Кроме него, суд признал виновными по этому делу помощника Кононова — 50-летнего Романа Швеца и 49-летнюю заместителя начальника клиентского отделения банка Елену Пантелееву. Швец получил 6,5 года лишения свободы, а Пантелеева — пять лет. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Отбывать наказание все трое фигурантов будут в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении других соучастников выделено в отдельное производство.

Как установил суд, Кононов с Швецем и Пантелеевой организовали группу и похитили деньги одного из вкладчиков. В период с мая 2010 года по апрель 2015-го с помощью переводов они похитили со счета Радулова 1,6 миллиарда рублей. Правоохранители выяснили, что Кононов разработал план для того, чтобы легализовать похищенные деньги. Так, в декабре 2013 года Швец перечислил с расчетного счета в банке через подконтрольную ему коммерческую организацию пять миллионов долларов США для приобретения акций зарубежной компании. Кроме того, установлено, что вместе с президентом банка и третьей фигуранткой Пантелеевой в 2014-2015 годах переводили на счета подконтрольных юридических лиц деньги, принадлежащие кредитному учреждению, в размере 213,4 миллиона рублей.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего в сумме более 1,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве суд заочно рассмотрит уголовное дело о хищении 156 миллиардов рублей в отношении беглого российского банкира Георгия Беджамова, бывшего совладельца Внешпромбанка (ВПБ).

