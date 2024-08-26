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08:00, 26 августа 2024Силовые структуры

Беглого российского банкира заочно осудят за хищение 156 миллиардов рублей

В Москве суд начал рассматривать дело экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Москве суд заочно рассмотрит уголовное дело о хищении 156 миллиардов рублей в отношении беглого российского банкира Георгия Беджамова, бывшего совладельца Внешпромбанка (ВПБ). Об этом сообщает ТАСС.

Заседание по этому вопросу назначено на 12:30 мск, 20 сентября. Мужчина проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Присвоение»). Свою вину он не признает.

По версии следствия, в апреле 2009 года фигурант и его родная сестра Лариса Маркус, которая тогда была президентом ВПБ, объединили топ-менеджеров банка для хищения денег организации. В результате с апреля 2009 года по декабрь 2015 года они присвоили 156 миллиардов рублей. Сделать это получилось через выдачу невозвратных кредитов на подконтрольные счета 86 россиян и 427 организаций, а также списания с депозитных счетов клиентов банка без их ведома определенных сумм.

31 января 2024 года по этому делу приговорили Ларису Маркус. Ее отправили в колонию общего режима на 13 лет.

Ранее сообщалось, что Беджамов был признан банкротом в Великобритании.

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