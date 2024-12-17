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19:19, 17 декабря 2024Силовые структуры

Российского банкира из Внешпромбанка осудили за присвоение 156 миллиардов рублей

Суд Москвы заочно приговорил к 14 годам экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Беглого российского банкира заочно осудят за хищение 156 миллиардов рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Хамовнический районный суд Москвы заочно приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, виновного в присвоении 156 миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Беглому российскому банкиру вменяли часть 4 статьи 160 («Присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима и выплатит 143 миллиарда рублей по искам.

По версии следствия, в апреле 2009 года Беджамов и его родная сестра Лариса Маркус, которая в то время была президентом Внешпромбанка, объединили топ-менеджеров банка для хищения денег организации. В результате с апреля 2009 года по декабрь 2015-го злоумышленники успели присвоить 156 миллиардов рублей — сделать это получилось через выдачу невозвратных кредитов на подконтрольные счета 86 россиян и 427 организаций, а также списания с депозитных счетов клиентов банка без их ведома определенных сумм.

В январе текущего года Маркус получила 13 лет колонии. Ее брат смог скрыться от следствия в Великобритании.

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